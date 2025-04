Julius Bär strafft Organisation weiter, um Kundenfokus und nachhaltiges Wachstum zu stärken

Julius Baer Group Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges

Nach der im Februar 2025 angekündigten Verkleinerung der Geschäftsleitung und der Bildung eines Global Wealth Management Committee gibt Julius Bär weitere organisatorische Veränderungen bekannt. Mit der Schaffung einer globalen Produkt- und Lösungseinheit, der Gliederung des Kundengeschäfts in drei Regionen und der Ernennung eines Leiters für alle Digital Business Transformation-Initiativen wird die Organisation weiter vereinfacht.

Zürich, 7. April 2025 – Mit diesen Änderungen, die per sofort in Kraft treten, treibt Julius Bär die Umsetzung einer vereinfachten, effizienteren und kundenorientierten Organisation unter Einhaltung höchster Risikostandards weiter voran.

Neue Einheit Global Products & Solutions

Julius Bär hat eine neue Einheit Global Products & Solutions geschaffen, welche die bisherigen Geschäftseinheiten Markets und Wealth Management Solutions (Teil der bisherigen Einheit IMWS, Investment & Wealth Management Solutions) unter der Co-Leitung von Luigi Vignola und Rajesh Manwani vereinigt. Die vereinfachte Struktur, die ein durchgängiges und ganzheitliches Beratungserlebnis ermöglicht, hat sich in Asien bereits bestens bewährt. Luigi Vignola hatte dieses Modell während seiner früheren Tätigkeit in Asien eingeführt und Rajesh Manwani, seit 2017 Head Markets & Wealth Management Solutions Asia, hat die Zusammenarbeit und Umsetzung in den letzten Jahren weitergeführt und intensiviert. Die kombinierte Einheit hat wesentlich zu einem verbesserten Beratungserlebnis und zum Wachstum in der asiatischen Region beigetragen. Rajesh Manwani wird in seiner neuen Rolle ebenfalls Mitglied des Global Wealth Management Committee (GWMC) und vertritt Global Products & Solutions an der Seite von Luigi Vignola, welcher in den letzten sechs Jahren die Einheit Markets von Julius Bär weltweit geleitet hat.

Der Bereich CIO Office, Teil der bisherigen IWMS-Organisation, wird als eine eigenständige Einheit von Yves Bonzon geführt, der seit 2016 Chief Investment Officer von Julius Bär ist. Yves Bonzon berichtet unverändert an Chief Executive Officer Stefan Bollinger und bleibt Mitglied des GWMC. Mit diesem Schritt wird die Unabhängigkeit der Investment Management-Kompetenzen von Julius Bär zum Nutzen der Kunden der Gruppe sichergestellt und gleichzeitig ein integriertes Angebot unterstützt.

Region Western Markets & Switzerland

Das Kundengeschäft von Julius Bär ist künftig in drei Regionen gegliedert: Asia, weiterhin unter der Leitung von Jimmy Lee, Emerging Markets, weiterhin unter der Leitung von Rahul Malhotra und die neue Region Western Markets & Switzerland unter der Co-Leitung von Carlos Recoder und Thomas Frauenlob. Carlos Recoder und Thomas Frauenlob werden für die Schweiz – den Heimatmarkt von Julius Bär – sowie den Rest Westeuropas, die Americas und das Intermediaries- und Family Office-Geschäft verantwortlich sein.

Die Bündelung der komplementären Kompetenzen und Erfahrungen in Bezug auf Märkte und Kundensegmente unter der Leitung der bewährten Region Heads Carlos Recoder und Thomas Frauenlob wird der neuen Region und der Gruppe eine grosse Schlagkraft verleihen.

Ernennung Head Digital Business Transformation

Nicolas de Skowronski, der in den letzten fünf Jahren Co-Head von IWMS war, wurde zum neuen Head Digital Business Transformation ernannt und berichtet an Chief Operating Officer (COO) Nic Dreckmann. In seiner neuen Rolle wird Nicolas de Skowronski das digitale Angebot und die digitalen Initiativen von Julius Bär harmonisieren und die User Journeys sowohl für Kunden als auch für Kundenberater abdecken. Er wird zudem die Funktion des stellvertretenden COO übernehmen und Mitglied des GWMC bleiben.

Stefan Bollinger, Chief Executive Officer der Julius Bär Gruppe, sagt: «Nach der Etablierung der neuen Geschäftsleitung und des Global Wealth Management Committee sind diese Veränderungen ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer einfacheren und kundenorientierteren Organisation, die Julius Bär für Wachstum positioniert. Die neue, auf konsequente Kundenfokussierung ausgerichtete Struktur wird Verantwortlichkeit sowie diszipliniertes Unternehmertum fördern und gleichzeitig unsere Risikokultur stärken.»

Über Julius Bär

Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unser gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Per Ende 2024 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 497 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.

Julius Bär ist in rund 25 Ländern und an rund 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.juliusbaer.com

