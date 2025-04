Tiefroter Wochenstart: Zollstreit kommt für China zur Unzeit | Alibaba | Xiaomi | DeepSeek | Trump

Direkt zum Video auf YouTube

🎟️ Hier gibt's nach der Anmeldung gratis Tickets für die Invest unter Club-Specials / Invest 2025 ► https://www.anlegerclub.de/



📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

Verlustreicher Wochenstart bei DAX, Dow & Hang-Seng! Mit der Verschärfung des Handelskonflikts haben die Börsen rund um den Globus ihre Verlustserie weiter fortgesetzt. Warum es den chinesischen Aktienmarkt überproportional erwischt und warum der Konflikt zu einer Unzeit kommt diskutieren Andreas Lipkow (Finanzmarkt-Experte comdirect) und Cornelia Frey (Senior Communication Manager Boerse Stuttgart Group) im Gespräch. Sie blicken zudem auf die “Terrific 10” und gehen der Frage nach, inwieweit KI der Gamechanger für die chinesischen Tech-Aktien werden könnte.



Timestamps:

00:00 ► Tiefroter Wochenstart - Handelskonflikt verschärft sich

03:02 ► China wehrt sich mit Gegenzöllen

04:52 ► Globale Auswirkungen der Handelskonflikte

09:10 ► So reagiert Japan auf die Zölle

11:34 ► Chinas Immobiliensektor - Erholung in Sicht?

14:30 ► Terrific 10: KI als Gamechanger für Chinas Tech-Aktien

17:47 ► So reagieren die comdirect Anleger auf die Turbulenzen



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 07.04.2025 um 17:30 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



NVIDIA: WKN: 918422, ISIN: US67066G1040

Tesla: WKN: A1CX3T, ISIN: US88160R1014

Rheinmetall: WKN: 703000, ISIN: DE0007030009

Palantir: WKN: A2QA4J, ISIN: US69608A1088

Alibaba: WKN: A117ME, ISIN: US01609W1027

Baidu: WKN: A0F5DE, ISIN: US0567521085