EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit implementiert Impact-Investment-Prozess

10.04.2025

Standardisierter, mehrstufiger Prozess verknüpft u.a. Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mit regulatorischen Anforderungen der EU

Gemeinsame Entwicklung des Impact-Investment-Prozesses mit dem wissenschaftsbasierten Netzwerk THE SEVENTEEN

Alle bestehenden Beteiligungsunternehmen der DN Deutsche Nachhaltigkeit haben eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse auf Basis der ESRS-Kriterien erfolgreich durchlaufen

Investment-Prozess auch bei zukünftigen Beteiligungen verbindlich

Frankfurt am Main, 10. April 2025 – Die DN Deutsche Nachhaltigkeit AG („Deutsche Nachhaltigkeit“; ISIN: DE000A3DW408) hat als Pure Play Impact Investor einen eigenen Impact-Investment-Prozess für ihre bestehenden und zukünftigen Portfoliounternehmen eingeführt. Auf Basis dieses Prozesses werden alle Investmententscheidungen anhand relevanter ESG-Kriterien, transparenter Bewertungsmodelle und eines eigenentwickelten ESG-Scores getroffen. Damit stellt die Deutsche Nachhaltigkeit sicher, dass der positive Einfluss ihrer Portfoliounternehmen auf Umwelt und Gesellschaft mittels einheitlich definierter Impact-Kriterien und standardisierter Methodik abgebildet werden kann.

Der Impact-Investment-Prozess wurde seit dem 4. Quartal 2024 in Zusammenarbeit mit den Nachhaltigkeitsexperten des wissenschaftsbasierten Netzwerk THE SEVENTEEN entwickelt. Ebenfalls eingebunden waren die CBS University of Applied Sciences sowie das Center for Advanced Sustainable Management (CASM) in Köln.

Die verantwortlichen Fachexperten für die Erarbeitung des Prüfprozesses waren bei THE SEVENTEEN unter anderem:

- Prof. Dr. Torsten Weber, Professor für Nachhaltigkeitsmanagement an der CBS University of Applied Sciences

- Prof. Dr. Christoph Willers, Mitglied im Center for Advanced Sustainability Management (CASM)

- Patrick Becker, Geschäftsführender Gesellschafter THE SEVENTEEN

Der Prüfprozess für Unternehmen basiert einerseits auf den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen. Diese werden kombiniert mit einem einzigartigen Scoring-Modell, das auf 40 ESG-Prüfkriterien aufsetzt. Der kumulierte Score unterteilt Unternehmen in solche mit einem geringen und einem hohen Impact-Grad. Nur Unternehmen mit einem hohen positiven Impact-Grad sind für die Deutsche Nachhaltigkeit als mögliches Investment relevant. Die wirtschaftliche Prüfung der potenziellen Zielgesellschaft erfolgt anschließend. Der aus vier strategischen Phasen bestehende Impact-Investment-Prozess ermöglicht sowohl die fundierte Analyse von Unternehmen unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten als auch die langfristige Begleitung der Impact Investments.

Alle bestehenden Portfoliounternehmen der Deutsche Nachhaltigkeit haben in den vergangenen Wochen zudem eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse auf Basis der ESRS-Kriterien erfolgreich und mit guten Ergebnissen durchlaufen. Ab sofort wird der Impact-Investment-Prozess bei allen zukünftigen Investmententscheidungen verbindlich angewendet.

Ole Nixdorff, CEO der Deutschen Nachhaltigkeit: „Nachhaltigkeit braucht Messbarkeit und Vergleichbarkeit. Diesem Anspruch tragen wir mit unserem Impact-Investment-Prozess künftig noch besser Rechnung. Wir haben anerkannte externe Experten eingebunden, um einen Best-in-Class-Prozess zu entwickeln. Als Pure Play Impact Investor ist uns eine objektive und verlässliche Entscheidungsgrundlage für unsere Investments wichtig. Dabei handelt es sich nicht nur um eine Momentaufnahme, sondern um einen fortlaufenden Analyseprozess, der die Portfoliozusammensetzung kontinuierlich beeinflusst. Wir sind stolz darauf, dass sämtliche aktuelle Portfoliounternehmen der DN Deutsche Nachhaltigkeit unsere Ansprüche an ihren Impact mehr als erfüllt haben. Über unser Portfolio und den damit verbundenen Impact werden wir auch in Zukunft transparent informieren.“

Über DN Deutsche Nachhaltigkeit

Die DN Deutsche Nachhaltigkeit investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die Deutsche Nachhaltigkeit einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die Deutsche Nachhaltigkeit verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

DN@edicto.de

www.deutsche-nachhaltigkeit.com



