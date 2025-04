Börsenprofi Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: ProSiebenSat.1, Nordex, VW, DocMorris, WW International, Verizon, Delta Airlines, Constellation Brands, Costco, Taiwan Semiconductor und Nvidia.

Direkt zum Video auf YouTube

Was für eine Rally am gestrigen Nachmittag. Der Tag strotzte nur so von Superlativen: Größter Punkte-Gewinn des Dow Jones seit seinem Bestehen, stärkster Vola-Crash der Geschichte, Volumen steigender zu fallender Aktien 26:1 und einiges mehr. Der Grund ist schnell gefunden: eine 90-Tage Zoll-Pause. Die Eine-Million-Dollar-Frage ist nun aber: Ist der Boden Drin und geht es nun nur noch aufwärts? Die Geschichte lehrt uns etwas anderes. Dazu heute mehr in der Live-Sendung.

Außerdem blickt Martin auf die Aktien von Delta-Airlines, die gestern Quartalszahlen gemeldet haben. Könnten die Ergebnisse eine Blaupause für die kommende Berichts-Saison sein? Und werden die Märkte weiterhin positiv auf solche Gewinnberichte reagieren?

Taiwan Semiconductor hat im ersten Quartal die Umsatz-Erwartungen der Analysten übertroffen. In der abschwächenden Zoll-Thematik konnten die Aktien profitieren. Was ist nun zu erwarten?

Bei Nvidia gab es gleich zwei gute Nachrichten auf einmal zu verdauen. Entsprechend hat die Aktie sehr kräftig zugelegt. Könnte das Allzeithoch nun wieder angegriffen werden? Einige Analysten sind da skeptisch.