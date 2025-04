DAX® - Ein neutraler Blick auf das große Bild

Die abgelaufene Woche brachte beim DAX® eine Handelsspanne von 2.810 Punkten. Absolut betrachtet waren die Abstände zwischen den Hochs und Tiefs in den beiden letzten Wochen so groß wie noch nie in diesem Jahrzehnt. Prozentual reiht sich die vergangene Woche mit einer Range von 15,2 % auf Rang drei ein. Noch wilder war es in dieser Periode nur im März 2020. In solch volatilen Zeiten kann es Sinn machen, sich kurz zurückzulehnen, die Nachrichten auszublenden und einen neutralen Blick auf das große Bild zu werfen. Dafür bieten sich die Monatscharts der großen Aktienindizes an. Beim DAX® sehen wir hier zunächst, dass der Index im März am oberen Ende des seit Ende 1992 laufenden Aufwärtstrendkanals abgeprallt ist. Seitdem läuft eine Korrektur, die zuletzt zwar sehr dynamisch ausfiel, an der langfristigen Ausrichtung aber noch nichts geändert hat. Der im März 2020 gestartete Aufwärtstrend geriet bislang ebenso wenig in Gefahr wie die horizontale Unterstützung bei 16.290 Punkten. Die seit dem Herbst 2022 laufende Aufwärtsbewegung ist noch nicht einmal zu 50 % korrigiert. Grund zur Panik besteht vor diesem Hintergrund also nicht. Andererseits hat der Markt aber auch noch Luft nach unten.

DAX® (Monthly)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.