Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Für heute habt ihr euch eine Analyse von The Trade Desk gewünscht.

The Trade Desk betriebt eine Plattform für Werbekunden. Die meisten Käufer sind Werbeagenturen, Marken oder andere Technologieunternehmen. Die Aktie hat im Dezember ihr Hoch gefunden und ist in eine normale Korrektur übergegangen. Mit den letzten Quartalszahlen wurde die Aktie dann aber regelrecht „zerstört“ und konnte sich seither auch nicht mehr wirklich erholen. Um beinahe 70 Prozent hat der Kurs mittlerweile korrigiert.

Man könnte also denken, dass das Geschäftskonzept keine Zukunft mehr hat. Aber weit gefehlt. Dennoch sollte man den aktuellen Chartverlauf in einer Investitions-Entscheidung klar mit berücksichtigen. Martin zeigt euch in diesem Video, wie er das macht.