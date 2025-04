Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Für heute habt ihr euch eine Analyse der Spotify Aktie gewünscht.

Die Aktie läuft ausgesprochen gut. In diesem Jahr schon mehr als 25 Prozent Kursgewinn, auf Sicht der letzten zwölf Monate hat die Aktie sich sogar mehr als verdoppelt. Es ist also wichtig zu beurteilen, wie der aktuelle Aktienkurs im Verhältnis zum erwarteten Wachstum steht. Nur so kann man beurteilen, ob es inzwischen zu spät ist zum Kauf. Die fundamentalen Daten sehen vielversprechend aus, die Analysten sind entsprechend positiv, der Chart sieht weiterhin stark bullish aus.

Was sollte also gegen ein Investment in der Aktie sprechen? Martin nimmt die Situation unter die Lupe und kommt zu einem klaren Voting.