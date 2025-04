Iran: Haben groß angelegten Cyber-Angriff auf Infrastruktur abgewehrt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dubai (Reuters) - Der Iran hat nach eigenen Angaben eine groß angelegte Cyber-Attacke auf seine Infrastruktur abgewehrt.

"Einer der umfassendsten und komplexesten Cyber-Angriffe gegen die Infrastruktur des Landes wurde identifiziert, und präventive Maßnahmen wurden ergriffen", sagte der Chef des staatlichen Infrastruktur- und Kommunikationsunternehmens, Behsad Akbari, am Montag der halbamtlichen Nachrichtenagentur Tasnim zufolge. Demnach ereignete sich der Angriff am Sonntag. Weitere Details nannte er nicht. Die Cyber-Attacke folgte auf eine starke Explosion am Samstag im wichtigsten Containerhafen des Iran in Bandar Abbas. Die Ursache der Explosion blieb zunächst unklar.

Die Regierung in Teheran hat ihren Erzfeind Israel mehrfach beschuldigt, für Cyber-Angriffe auf das Land verantwortlich zu sein. So hatte der Iran im Jahr 2021 Israel die Schuld für eine große Attacke auf das Tankstellennetz des Landes gegeben. 2023 störte ein ähnlicher, jedoch umfassenderer Cyber-Angriff etwa 70 Prozent der Tankstellen. Eine Gruppe namens "Predatory Sparrow" bekannte sich damals zu dem Angriff und bezeichnete ihn als Vergeltung für "die Aggression der Islamischen Republik und ihrer Stellvertreter in der Region".

Die Nachricht der jüngsten Cyber-Attacke fällt in eine neue Phase von Verhandlungen mit den USA über das iranische Atomprogramm. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat mehrfach betont, dass die Regierung in Teheran nicht in den Besitz von Atomwaffen kommen dürfe.

