EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG BEKANNTGABE ERGEBNISSE Q1 2025

AUSTRIACARD HOLDINGS AG

BEKANNTGABE ERGEBNISSE Q1 2025

Digital Technologies setzen positive Dynamik fort

Normalisierung des türkischen Marktes

19. Mai 2025 – AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG) gibt die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt. Das Unternehmen meldet Fortschritte bei Kundenlösungen, robustes Wachstum in „Western Europe, Nordics, Americas“ sowie die Normalisierung des Zahlungskartengeschäfts in der Türkei.

Umsatz: Der Konzernumsatz sank in Q1 2025 um 10% auf € 82,6 Mio. (Q1 2024: € 91,8 Mio.), bedingt durch den Rückgang des türkischen Zahlungskartenmarktes, welcher im Wesentlichen auf die Normalisierung der Kundenlagerbestände an Bankkarten zurückzuführen ist. Unser hoher Marktanteil in der Türkei ist unverändert und wurde durch ein starkes Wachstum von durchschnittlich 52% in den letzten fünf Jahren erreicht. Ohne Berücksichtigung des türkischen Marktes stieg der Konzernumsatz um 8%.

Business Category Performance: Der Umsatz im Bereich „Digital Technologies“ stieg um 21,5% auf € 7,2 Mio., angetrieben durch die Implementierung digitaler Lösungen im öffentlichen und privaten Sektor in Griechenland und Rumänien, in die nun auch die Dienstleistungen unserer jüngsten Akquisitionen LS TECH und GlobalTrust integriert wurden. Der Umsatz im Bereich „Document Lifecycle Management“ stieg um 8,2% auf € 31 Mio., was auf eine Kombination aus gestiegenen Umsatzerlösen im Bereich Dokumentenausgabe in CEE und höheren Distributionserlösen im Zusammenhang mit Kartenpersonalisierungsdiensten zurückzuführen ist. Der Umsatz im Bereich „Identity & Payment Solutions“ sank um 22,4% auf € 44,4 Mio., was vor allem auf den zyklischen Rückgang des türkischen Zahlungskartenmarkts und die Normalisierung der Kundenlagerbestände zurückzuführen ist.



Die übrigen „Identity & Payment Solutions“ Märkte lagen auf Vorjahresniveau oder sogar über dem Vorjahr, konnten die negativen Auswirkungen des türkischen Marktes aber nicht ausgleichen. Ohne Berücksichtigung des türkischen Marktes stieg der Umsatz in dieser Kategorie um 5,5%.

Regional Segment Performance: „Türkiye, Middle East and Africa (MEA)“ verzeichnete einen Umsatz von € 7,6 Mio., was einem Rückgang von € -14,5 Mio. oder -65,6% im Vergleich zu Q1 2024 entspricht. Dieser Rückgang ist auf niedrigere Umsatzerlöse im türkischen Zahlungskartenmarkt, nach mehreren Jahren starken Wachstums, und hier insbesondere auf die derzeitige wirtschaftliche Unsicherheit und die hohen Kundenlagerbestände in der Türkei zurückzuführen. „Western Europe, Nordics, Americas (WEST)“ erzielte in Q1 2025 einen Umsatz von € 28,7 Mio., dies entspricht einem Anstieg von € 2,7 Mio. oder 10,5% gegenüber Q1 2024. Dieses Wachstum wurde im Wesentlichen durch höhere Verkäufe von Metallzahlungskarten und Distributionsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Kartenpersonalisierung erreicht. „Central Eastern Europe & DACH (CEE)“ verzeichnete in Q1 2025 einen Umsatz von € 51,6 Mio., was einem Rückgang von € -10,5 Mio. oder -16,9% gegenüber dem Vergleichszeitraum bedeutet. Dieser Rückgang ist vor allem auf den Rückgang der Intersegmentlieferungen von Zahlungskarten an den türkischen Markt (€ -11,7 Mio.) zurückzuführen, welcher das Wachstum im Bereich „Digital Technologies“ von € +1,2 Mio. bzw. +20% mehr als ausglich.

Operative Performance: Angepasstes EBITDA sank um 18,9% auf € 11,2 Mio., bedingt durch den Umsatzrückgang und den Rückgang des Bruttogewinns. Die Marge erreichte 13,6%. Konzerngewinn verringerte sich um 50,5% auf € 2,6 Mio. Operativer Cashflow stieg in den ersten drei Monaten 2025 um € 3,6 Mio., von € -0,5 Mio. im Jahr 2024 auf € +3,1 Mio. im Jahr 2025. Dies ist auf das reduzierte Tempo beim Working Capital-Aufbau zurückzuführen: 2025 € -6,9 Mio. gegenüber 2024 € -12,3 Mio., was zu einer Verbesserung des operativen Cashflows aus dem Nettoumlaufvermögen von € +5,4 Mio. führte.

Dividendenvorschlag: Das Unternehmen wird der Hauptversammlung am 24. Juni 2025 eine Dividende von € 0,11 je Aktie vorschlagen.

Manolis Kontos, Stellvertretender Vorstandsvorsitzender und CEO der AUSTRIACARD HOLDINGS AG, kommentiert:

„Der Beginn des Jahres 2025 präsentierte sich in einem gedämpfteren Umfeld, vor allem aufgrund der Normalisierung des türkischen Zahlungskartenmarktes, der in den letzten fünf Jahren ein bemerkenswertes jährliches Wachstum von 52% verzeichnet hat. Diese Anpassung folgt auf eine Phase COVID-19 bedingt erhöhter Lagerbestände.

Wir sind uns bewusst, dass unser Geschäft zyklischen Schwankungen unterliegt, da wir in verschiedenen globalen Märkten tätig sind, die jeweils durch eine einzigartige Dynamik und makroökonomische Bedingungen gekennzeichnet sind. Es ist jedoch genau dieser diversifizierte Ansatz, der unser künftiges Wachstum fördert und unsere Widerstandsfähigkeit sicherstellt.

Im ersten Quartal dieses Jahres haben wir ein deutliches Wachstum im Bereich „Digital Technologies“ verzeichnet, von dem wir erwarten, dass es sich im Laufe des Jahres fortsetzen wird. Unser ganzheitliches Angebot an Citizen-Identity-Lösungen ist nun vollständig und auf dem Weg, stetige wiederkehrende Einnahmen zu generieren. Wir haben bereits Verträge abgeschlossen, die im Laufe des Jahres 2025 umgesetzt werden und den Anteil von Government-ID-Lösungen an unserem Umsatzmix deutlich erhöhen werden.

Unser unermüdliches Engagement für Investitionen in unser Produktangebot ist von zentraler Bedeutung für unsere tägliche Arbeit. In Kürze werden wir ein innovatives Produkt im KI-Bereich vorstellen, welches die Kundenerfahrung deutlich verbessern wird, indem es die Verwaltung und Inhaltsverarbeitung digitalisierter Dokumente verbessert und unsere End-to-End-Lösungen stärkt.

Wir sind hinsichtlich unserer kürzlich bekannt gegebenen mittelfristigen Finanzziele zuversichtlich und glauben fest daran, dass das Jahr 2025 eine positive Entwicklung nehmen wird.“

KONZERN GESCHÄFTSVERLAUF

Beträge und Prozentsätze in diesem Zwischenabschluss wurden gerundet. Bei Addition der dargestellten Einzelwerte können deshalb geringe Rundungsdifferenzen zu den ausgewiesenen Summen auftreten.

Geschäftsverlauf des AUSTRIACARD HOLDINGS Konzerns gemäß interner Managementberichterstattung

Die folgende Darstellung basiert auf der von der Konzernleitung überwachten Geschäftsentwicklung mit einem separaten Ausweis von Sondereffekten, die u.a. Effekte aus Managementbeteiligungsprogrammen, Fremdwährungen und andere bewertungsbezogene Effekte unterhalb des angepassten Gewinn (Verlust) vor Steuern beinhalten. Ab dem Jahr 2025 enthält die Managementberichterstattung auch Effekte aus der Hyperinflationsbilanzierung in Bezug auf die in der Türkei ansässige Gesellschaft in allen Positionen, sodass die Vorjahreszahlen in den nachstehenden Tabellen entsprechend angepasst wurden.

Geschäftsverlauf

in Millionen € 1-3 2025 1-3 2024 D '25-'24 D '25-'24 % Umsatzerlöse 82,6 91,8 (9,2) -10,0% Material und Versandkosten (43,3) (49,4) 6,1 -12,3% Bruttogewinn I 39,3 42,4 (3,1) -7,4% Bruttomarge I 47,6% 46,2% 1,4% Produktionskosten (19,7) (19,7) (0,1) 0,4% Bruttogewinn II 19,5 22,7 (3,2) -14,0% Bruttomarge II 23,7% 24,8% -1,1% Sonstige Erträge 1,2 0,9 0,3 33,7% Vertriebsaufwand (5,5) (5,7) 0,2 -3,8% Verwaltungsaufwand (6,3) (6,1) (0,2) 3,5% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (2,3) (1,7) (0,6) 37,1% Sonstige Aufwendungen (0,2) (0,3) 0,1 -40,0% + Abschreibungen und Wertminderungen 4,8 4,0 0,8 19,5% angepasstes EBITDA 11,2 13,8 (2,6) -18,9% angepasste EBITDA Marge 13,6% 15,1% -1,5% - Abschreibungen und Wertminderungen (4,8) (4,0) (0,8) 19,5% angepasstes EBIT 6,4 9,8 (3,4) -34,6% Finanzerträge 0,1 0,1 0,1 74,7% Finanzierungsaufwendungen (1,7) (2,0) 0,3 -14,1% Ergebnis von assoziierten Unternehmen 0,0 0,0 0,0 n/a Finanzergebnis (1,6) (1,9) 0,3 -18,0% angepasster Gewinn (Verlust) vor Steuern 4,9 7,9 (3,1) -38,6% Sondereffekte (1,4) (1,3) (0,1) 10,0% Gewinn (Verlust) vor Steuern 3,4 6,6 (3,2) -48,2% Steueraufwendungen (0,9) (1,4) 0,6 -39,9% Gewinn (Verlust) nach Steuern 2,6 5,2 (2,6) -50,5%

Umsatzerlöse pro Geschäftsbereich

in Millionen € 1-3 2025 1-3 2024 D '25-'24 D '25-'24 % Identity & Payment Solutions 44,4 57,2 (12,8) -22,4% Document Lifecycle Management 31,0 28,6 2,3 8,2% Digital Technologies 7,2 5,9 1,3 21,5% Summe 82,6 91,8 (9,2) -10,0%

Im ersten Quartal 2025 verzeichnete die AUSTRIACARD HOLDINGS Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von € 82,6 Mio., was einem Rückgang von € -9,2 Mio. bzw. -10,0% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024 entspricht. Der Grund für diesen Rückgang ist der türkische Zahlungskartenmarkt, der nach mehreren Jahren starken Wachstums schrumpfte und zu einem Umsatzrückgang im Geschäftsbereich Identity & Payment Solutions um insgesamt € -12,8 Mio. oder

-22,4% führte. Die anderen Identity & Payment Solutions Märkte lagen auf oder über dem Vorjahresniveau, konnten aber die negativen Auswirkungen aus dem türkischen Markt nicht ausgleichen. Der Geschäftsbereich Digital Technologies verzeichnete ein starkes Wachstum von +21,5% bzw. € +1,3 Mio., was in erster Linie auf Digitalisierungsprojekte für den griechischen öffentlichen Sektor und die Dienstleistungen unserer jüngsten Übernahmen LS TECH und GlobalTrust zurückzuführen ist. Document Lifecycle Management leistete mit einem Anstieg von € +2,3 Mio. bzw. +8,2% ebenfalls einen positiven Beitrag, was vor allem auf höhere Umsätze im Druck-Bereich in CEE und höhere Umsatzerlöse aus Post- und Kurierleistungen im Zusammenhang mit Personalisierungs-dienstleistungen zurückzuführen ist.

Umsatzerlöse nach Segmenten

in Millionen € 1-3 2025 1-3 2024 D '25-'24 D '25-'24 % Western Europe, Nordics, Americas 28,7 25,9 2,7 10,5% Central Eastern Europe & DACH 51,6 62,1 (10,5) -16,9% Türkiye / Middle East and Africa 7,6 22,1 (14,5) -65,6% Eliminierungen & Corporate (5,3) (18,4) 13,1 -71,2% Summe 82,6 91,8 (9,2) -10,0%

Aus geografischer Segmentsicht verzeichnete Western Europe, Nordics & Americas einen Anstieg von € +2,7 Mio. bzw. +10,5% im Vergleich zum Vorjahr, hauptsächlich zurückzuführen auf höhere Umsätze mit Zahlungskarten aus Metall und mit Postdienstleistungen im Zusammenhang mit Personalisierungsdienstleistungen. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Segment MEA einen Umsatzrückgang von € -14,5 Mio. bzw. -65,6%, der im Wesentlichen aus geringeren Umsätzen im türkischen Zahlungskartenmarkt resultiert. Dieser Rückgang ist auf die derzeitigen wirtschaftlichen Unsicherheiten in der Türkei und auf die hohen Kundenlagerbestände nach mehreren Jahren starken Wachstums zurückzuführen. Dieser Umsatzrückgang wirkte sich auch auf das Segment Central Eastern Europe & DACH aus, da der Rückgang in Höhe von € -11,7 Mio. an Intersegmentlieferungen von Zahlungskarten an den türkischen Markt das Wachstum in den Geschäftsbereichen Document Lifecycle Management und Digital Technologies mehr als kompensierte. Insgesamt verzeichnete das Segment CEE einen Rückgang von € -10,5 Mio. oder -16,9% gegenüber dem Vorjahr.

Der Bruttogewinn I ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um € -3,1 Mio. zurück und erreichte im ersten Quartal 2025 € 39,3 Mio. Die Bruttomarge I erhöhte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 47,6%, was auf einen höheren Anteil an dienstleistungsbezogenen Umsätzen ohne Material- und Versandkosten zurückzuführen ist.

Der Bruttogewinn II verringerte sich weitgehend parallel zum Bruttogewinn I um € -3,2 Mio. bzw. -14,0%, da die Produktionskosten auf dem Niveau des Vorjahres blieben. Infolgedessen verringerte sich auch die Bruttomarge II um -1,1 Prozentpunkte und landete bei 23,7% gegenüber 24,8% im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Betriebliche Aufwendungen vor Abschreibungen und Wertminderungen (OPEX)

in Millionen € 1-3 2025 1-3 2024 D '25-'24 D '25-'24 % Produktionskosten (19,7) (19,7) (0,1) 0,4% Vertriebsaufwand (5,5) (5,7) 0,2 -3,8% Verwaltungsaufwand (6,3) (6,1) (0,2) 3,5% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (2,3) (1,7) (0,6) 37,1% + Abschreibungen und Wertminderungen 4,8 4,0 0,8 19,5% Summe (29,1) (29,2) 0,1 -0,3% Betriebliche Aufwendungen in % vom Umsatz 35,2% 31,8% 3,4%

Die betrieblichen Aufwendungen (OPEX), ohne Abschreibungen und Wertminderungen, beliefen sich im ersten Quartal 2025 auf € 29,1 Mio. und gingen damit gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024 leicht um € 0,1 Mio. zurück. Die Produktionskosten blieben mit € 19,7 Mio. im Wesentlichen stabil, da höhere Abschreibungen (€ +0,6 Mio.) Einsparungen bei den Personalkosten (€ -0,6 Mio.) kompensierten. Die Vertriebskosten beliefen sich auf insgesamt

€ 5,5 Mio. und sanken aufgrund geringerer Transportkosten um € -0,2 Mio. Die Verwaltungskosten beliefen sich auf € 6,3 Mio. und stiegen im Vergleich zum Vorjahr um € +0,2 Mio. oder 3,5%. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E) beliefen sich auf € 2,3 Mio. und stiegen im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um € +0,6 Mio. bzw. 37,1%, was hauptsächlich auf unsere anhaltenden Investitionen in unsere F&E-Kapazitäten zur Unterstützung des Geschäftswachstums zurückzuführen ist. Im Verhältnis zum Umsatz stiegen die OPEX aufgrund des Umsatzrückgangs um 3,4 Prozentpunkte auf 35,2%.

Das angepasste EBITDA verringerte sich um € -2,6 Mio. oder -18,9% von € 13,8 Mio. auf € 11,2 Mio., da der Rückgang des Bruttogewinns teilweise durch einen Anstieg der in den sonstigen Erträgen enthaltenen F&E-Zuschüsse

(€ +0,4 Mio.) ausgeglichen wurde. Die angepasste EBITDA Marge sank um -1,5 Prozentpunkte von 15,1% auf 13,6% im Q1 2025.

Das angepasste EBIT belief sich auf € 6,4 Mio. und sank damit um € -3,4 Mio. bzw. -34,6% gegenüber 2024, was auf das geringere EBITDA und einen Anstieg der Abschreibungen um € -0,8 Mio. zurückzuführen ist, welcher die Investitionen und M&A-Aktivitäten des Vorjahres widerspiegelt.

Das angepasste Ergebnis vor Steuern verringerte sich um € -3,1 Mio. oder -38,6% auf € 4,9 Mio., da der Rückgang des angepassten EBIT teilweise durch niedrigere Nettofinanzierungskosten (€ +0,3 Mio.) ausgeglichen wurde. Die geringeren Nettofinanzierungskosten sind auf die geringere durchschnittlich ausstehende Verschuldung und die somit niedrigeren Zinsaufwendungen zurückzuführen.

Sondereffekte

in Millionen €

enthalten in 1-3 2025 1-3 2024 D '25-'24 D '25-'24 % Managementbeteiligungsprogramme

EBITDA (0,8) (1,2) 0,4 -33,6% Wechselkursgewinne Gewinn vor Steuern 0,0 0,1 (0,1) -100,0% Wechselkursverluste Gewinn vor Steuern (0,6) (0,2) (0,3) 135,4% IAS 29 Hyperinflation Gewinn vor Steuern (0,1) 0,0 (0,1) -267,1% Total (1,4) (1,3) (0,1) 10,0%

Das Ergebnis nach Steuern sank um € -2,6 Mio. bzw. -50,5% von € 5,2 Mio. auf € 2,6 Mio. in Q1 2025, da ein geringerer Ertragsteueraufwand (€ +0,6 Mio.) das niedrigere Ergebnis vor Steuern teilweise kompensierte. Die Sondereffekte beliefen sich auf € 1,4 Mio. und entsprachen im Wesentlichen denen des ersten Quartals 2024, da geringere Kosten für Managementbeteiligungsprogramme (€ +0,4 Mio.) durch höhere Währungsverluste (€ -0,3 Mio.) ausgeglichen wurden. Die Gewinnmarge nach Steuern sank von 5,6% im ersten Quartal 2024 auf 3,1% im ersten Quartal 2025.

VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Bilanz

in Millionen € 31/03/2025 31/12/2024 D '25-'24 D '25-'24 % Langfristiges Vermögen 163,6 165,2 (1,6) -1,0% Kurzfristiges Vermögen 163,9 166,4 (2,5) -1,5% Summe Aktiva 327,5 331,6 (4,0) -1,2% Eigenkapital 127,3 124,8 2,5 2,0% Langfristige Verbindlichkeiten 116,6 117,3 (0,8) -0,7% Kurzfristige Verbindlichkeiten 83,6 89,5 (5,8) -6,5% Summe Eigenkapital und Passiva 327,5 331,6 (4,0) -1,2%

Die Bilanzsumme verringerte sich um € 4,0 Mio. von € 331,6 Mio. zum 31. Dezember 2024 auf € 327,5 Mio. zum

31. März 2025, was hauptsächlich auf einen Rückgang der kurzfristigen Vermögenswerte (€ -2,5 Mio.) und geringere kurzfristige Verbindlichkeiten (€ -5,8 Mio.) zurückzuführen ist, die teilweise durch ein höheres Eigenkapital

(€ +2,5 Mio.) ausgeglichen wurden. Der Rückgang der kurzfristigen Verbindlichkeiten ist hauptsächlich auf den Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (€ -8,0 Mio.) zurückzuführen. Das Eigenkapital erhöhte sich um € 2,5 Mio. auf € 127,3 Mio., dieser Anstieg resultiert vor allem aus dem erzielten Gewinn und den in der entsprechenden Rücklage im Eigenkapital erfassten Aufwendungen für Aktienoptionen. Die Eigenkapitalquote der AUSTRIACARD HOLDINGS Gruppe verbesserte sich von 37,6% zum 31. Dezember 2024 auf 38,9% zum

31. März 2025.

Working Capital

in Millionen € 31/03/2025 31/12/2024 D '25-'24 D '25-'24 % Vorräte 69,3 72,8 (3,5) -4,8% Vertragsvermögenswerte 17,8 15,0 2,9 19,1% Steuerforderungen 0,6 0,5 0,0 7,2% Lieferforderungen 43,8 45,3 (1,5) -3,4% Sonstige Forderungen 13,5 11,1 2,5 22,4% 145,0 144,6 0,4 0,3% Steuerverbindlichkeiten (4,1) (3,6) (0,5) 13,9% Lieferverbindlichkeiten (35,8) (43,8) 8,0 -18,3% Sonstige Verbindlichkeiten (18,1) (17,0) (1,1) 6,7% Vertragsverbindlichkeiten (8,2) (7,2) (1,0) 14,5% Passive Rechnungsabgrenzungen (1,1) (1,8) 0,7 -36,9% (67,4) (73,4) 6,0 -8,1% Working Capital 77,6 71,3 6,3 8,9%

Das Working Capital stieg um € 6,3 Mio. oder 8,9% von € 71,3 Mio. am 31. Dezember 2024 auf € 77,6 Mio. am

31. März 2025, hauptsächlich aufgrund des Rückgangs der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

(€ - 8,0 Mio.). In Prozent des Umsatzes (rollierend über 12 Monate) stieg das Nettoumlaufvermögen somit von 19,3% auf 20,3%.

Geldflussrechnung

in Millionen € 1-3 2025 1-3 2024 D '25-'24 D '25-'24 % Cashflow aus operativer Tätigkeit 3,1 (0,5) 3,6 -721,8% Cashflow aus Investitionstätigkeit (2,9) (3,8) 0,9 -23,6% Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (2,8) 5,2 (7,9) -153,4% Netto-(Abnahme) Zunahme der Zahlungsmittel (2,5) 0,9 (3,4) -386,9% Investitionen inkl. Nutzungsrechte, exkl. M&A (CAPEX) (3,8) (4,9) 1,1 -22,8%

Der Cashflow aus der operativen Tätigkeit des Konzerns stieg in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 um

€ +3,6 Mio. von € -0,5 Mio. im Jahr 2024 auf € +3,1 Mio. im Jahr 2025, was auf einen geringeren Aufbau des Nettoumlaufvermögens zurückzuführen ist: € -6,9 Mio. in 2025 gegenüber € -12,3 Mio. in 2024 führte zu einer Verbesserung des operativen Cashflows aus dem Nettoumlaufvermögen in Höhe von € +5,4 Mio.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit belief sich auf einen Nettoabfluss von € -2,9 Mio. und betrifft regelmäßige Investitionen in Anlagen und Ausrüstung sowie die interne Entwicklung von Software zur Verbesserung unseres Angebots an digitalen Lösungen und ähnliche betriebliche Investitionen.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit wies einen Nettoabfluss von € -2,8 Mio. auf, verglichen mit einem Zufluss von € +5,2 Mio. im gleichen Zeitraum 2024. Dieser Abfluss bezieht sich in erster Linie auf Zinszahlungen (€ -1,5 Mio.), die Durchführung des Aktienrückkaufprogramms (€ -0,5 Mio.), den Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss (€ -0,2 Mio.) und einen Nettosaldo aus Darlehens- und Leasingrückzahlungen (Mittelabfluss von € -0,6 Mio.).

Nettoverschuldung

in Millionen € 31/03/2025 31/12/2024 D '25-'24 D '25-'24 % Zahlungsmittel (18,9) (21,7) 2,8 -13,0% Finanzverbindlichkeiten 117,1 117,4 (0,2) -0,2% Nettoverschuldung 98,2 95,6 2,6 2,7%

Die Nettoverschuldung stieg um € 2,6 Mio. von € 95,6 Mio. zum 31. Dezember 2024 auf € 98,2 Mio. zum 31. März 2025. Das Verhältnis zwischen Nettoverschuldung und angepasstem EBITDA (rollierend über 12 Monate) verbesserte sich von 2,0x in 1-3 2024 auf 1,9x in 1-3 2025.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Finanzielle Leistungsindikatoren

in Millionen € 1-3 2025 1-3 2024 D '25-'24 D '25-'24 % Umsatzerlöse 82,6 91,8 (9,2) -10,0% Bruttogewinn I 39,3 42,4 (3,1) -7,4% Bruttomarge I 47,6% 46,2% 1,4% n/a Bruttogewinn II 19,5 22,7 (3,2) -14,0% Bruttomarge II 23,7% 24,8% -1,1% n/a Betriebliche Aufwendungen vor Abschreibungen

und Wertminderungen (29,1) (29,2) 0,1 -0,3% Betriebliche Aufwendungen vor Abschreibungen

und Wertminderungen in % vom Umsatz -35,2% -31,8% -3,4% n/a angepasstes EBITDA 11,2 13,8 (2,6) -18,9% angepasste EBITDA Marge 13,6% 15,1% -1,5% n/a angepasstes EBIT 6,4 9,8 (3,4) -34,6% angepasste EBIT Marge 7,8% 10,7% -2,9% n/a angepasster Gewinn vor Steuern 4,9 7,9 (3,1) -38,6% angepasster Gewinn vor Steuern Marge 5,9% 8,6% -2,7% n/a angepasster Gewinn nach Steuern 4,0 6,5 (2,5) -38,3% angepasster Gewinn nach Steuern Marge 4,9% 7,1% -2,2% n/a Gewinn nach Steuern 2,6 5,2 (2,6) -50,5% Gewinn nach Steuern Marge 3,1% 5,6% -2,5% n/a Operativer Cashflow 3,1 (0,5) 3,6 721,8% Operativer Cashflow in % der Umsatzerlöse 3,8% -0,5% 4,3% n/a Eigenkapital / Bilanzsumme (31. März vs. 31. Dezember) 38,9% 37,6% 1,2% n/a Net Working Capital per 31. März 77,6 70,7 6,9 9,8% Working Capital in % der Umsatzerlöse (12 Monate) 20,3% 19,3% 1,0% n/a Nettoverschuldung per 31. März 98,2 102,6 (4,3) -4,2% Nettoverschuldung / angepasstes EBITDA (12 Monate) 1,9 2,0 (0,2) n/a

Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren 1-3 2025 1-3 2024 D '25-'24 D '25-'24 % Anzahl verkaufter Karten in Millionen 26,1 38,8 (12,8) -32,9% Durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer Vollzeitäquivalent 2.111 2.433 (322) -13,2% Anzahl der Arbeitnehmer nach Köpfen per 31. März 2.377 2.763 (386) -14,0%

SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

Western Europe, Nordics, Americas

Geschäftsverlauf

in Millionen € 1-3 2025 1-3 2024 D '25-'24 D '25-'24 % Umsatzerlöse 28,7 25,9 2,7 10,5% Material- und Versandkosten (15,8) (12,9) (2,9) 22,8% Bruttogewinn I 12,8 13,1 (0,2) -1,7% Bruttomarge I 44,8% 50,3% -5,5% Produktionskosten (5,9) (5,5) (0,3) 6,3% Bruttogewinn II 7,0 7,5 (0,6) -7,5% Bruttomarge II 24,3% 29,0% -4,7% Sonstige Erträge 0,0 0,0 0,0 58,7% Vertriebsaufwand (2,0) (2,0) 0,0 -0,5% Verwaltungsaufwand (2,0) (1,6) (0,4) 23,2% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (0,1) (0,2) 0,0 -17,1% Sonstige Aufwendungen (0,0) (0,0) (0,0) 745,3% + Abschreibungen und Wertminderungen 1,8 1,4 0,3 21,6% angepasstes EBITDA 4,5 5,1 (0,6) -11,7% angepasste EBITDA Marge 15,7% 19,7% -4,0% - Abschreibungen und Wertminderungen (1,8) (1,4) (0,3) 21,6% angepasstes EBIT 2,7 3,7 (0,9) -24,9%

Das Segment Western Europe, Nordics and Americas (WEST) erzielte im ersten Quartal 2025 Umsatzerlöse in Höhe von € 28,7 Mio., was einem Anstieg von € +2,7 Mio. oder +10,5% gegenüber dem ersten Quartal 2024 entspricht. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch höhere Umsätze mit Zahlungskarten aus Metall und Postdienstleistungen im Zusammenhang mit Personalisierungsdienstleistungen erzielt.

Der Bruttogewinn I verringerte sich um € -0,2 Mio. bzw. -1,7% von € 13,1 Mio. auf € 12,8 Mio. in Q1 2025, hauptsächlich aufgrund eines veränderten Umsatzmixes und geringerer Einnahmen aus Personalisierungs-dienstleistungen (€ -0,5 Mio.). Infolgedessen verringerte sich die Bruttomarge I um -5,5 Prozentpunkte auf 44,8%.

Der Bruttogewinn II verringerte sich um € -0,6 Mio. oder -7,5% von € 7,5 Mio. auf € 7,0 Mio. als Folge des geringeren Bruttogewinns I und höherer Abschreibungen (€ -0,3 Mio.) im Bereich der Produktionskosten. Die Bruttomarge II sank somit um -4,7 Prozentpunkte auf 24,3%.

Betriebliche Aufwendungen vor Abschreibungen und Wertminderungen (OPEX)

in Millionen € 1-3 2025 1-3 2024 D '25-'24 D '25-'24 % Produktionskosten (5,9) (5,5) (0,3) 6,3% Vertriebsaufwand (2,0) (2,0) 0,0 -0,5% Verwaltungsaufwand (2,0) (1,6) (0,4) 23,2% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (0,1) (0,2) 0,0 -17,1% + Abschreibungen und Wertminderungen 1,8 1,4 0,3 21,6% Summe (8,3) (8,0) (0,4) 4,8% Betriebliche Aufwendungen in % vom Umsatz 29,1% 30,7% -1,6%

Die betrieblichen Aufwendungen stiegen im ersten Quartal 2025 um € +0,4 Mio. auf € 8,3 Mio. im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2024, was auf höhere Personal- und Drittkosten im Bereich der Verwaltungskosten zurückzuführen ist. Trotz des Anstiegs in absoluten Zahlen verminderte sich OPEX im Verhältnis zum Umsatz von 30,7% auf 29,1%.

Das angepasste EBITDA sank um € -0,6 Mio. oder -11,7% auf € 4,5 Mio. und das angepasste EBIT um

€ -0,9 Mio. oder -24,9% auf € 2,7 Mio., was in erster Linie auf einen geringeren Bruttogewinn und höhere Abschreibungen zurückzuführen ist.

Central Eastern Europe & DACH

Geschäftsverlauf

in Millionen € 1-3 2025 1-3 2024 D '25-'24 D '25-'24 % Umsatzerlöse 51,6 62,1 (10,5) -16,9% Material- und Versandkosten (27,5) (34,8) 7,3 -21,0% Bruttogewinn I 24,2 27,4 (3,2) -11,8% Bruttomarge I 46,8% 44,1% 2,7% Produktionskosten (12,4) (12,9) 0,5 -3,9% Bruttogewinn II 11,8 14,5 (2,7) -18,9% Bruttomarge II 22,8% 23,3% -0,5% Sonstige Erträge 1,2 0,9 0,3 35,9% Vertriebsaufwand (3,0) (3,2) 0,2 -6,4% Verwaltungsaufwand (3,9) (4,9) 1,1 -21,6% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (1,9) (1,4) (0,5) 31,5% Sonstige Aufwendungen (0,2) (0,2) 0,1 -35,6% + Abschreibungen und Wertminderungen 2,8 2,5 0,3 12,8% angepasstes EBITDA 6,8 8,0 (1,2) -15,0% angepasste EBITDA Marge 13,2% 12,9% 0,3% - Abschreibungen und Wertminderungen (2,8) (2,5) (0,3) 12,8% angepasstes EBIT 4,0 5,5 (1,5) -27,4%

Das Segment Central Eastern Europe & DACH (CEE) verzeichnete im ersten Quartal 2025 Umsatzerlöse in Höhe von € 51,6 Mio., was einem Rückgang von € -10,5 Mio. bzw. -16,9% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Jahres 2024 entspricht. Dieser Umsatzrückgang ist in erster Linie auf einen Rückgang der Intersegmentlieferungen von Zahlungskarten an den türkischen Markt (€ -11,7 Mio.) zurückzuführen, welcher das Wachstum im Geschäftsbereich Digital Technologies (€ +1,2 Mio. bzw. +20,0%) mehr als kompensierte.

Der Bruttogewinn I verringerte sich aufgrund des Umsatzrückgangs um € -3,2 Mio. bzw. -11,8%, während die Bruttomarge I aufgrund eines höheren Anteils dienstleistungsbezogener Umsätze ohne damit verbundene Material- und Versandkosten von 44,1% auf 46,8% stieg.

Der Bruttogewinn II verringerte sich um € -2,7 Mio. oder -18,9% von € 14,5 Mio. auf € 11,8 Mio. aufgrund des geringeren Bruttogewinn I, welcher teilweise durch niedrigere Produktionskosten (€ +0,5 Mio.) kompensiert wurde. Die Bruttomarge II sank um -0,5 Prozentpunkte von 23,3% auf 22,8%.

Betriebliche Aufwendungen vor Abschreibungen und Wertminderungen (OPEX)

in Millionen € 1-3 2025 1-3 2024 D '25-'24 D '25-'24 % Produktionskosten (12,4) (12,9) 0,5 -3,9% Vertriebsaufwand (3,0) (3,2) 0,2 -6,4% Verwaltungsaufwand (3,9) (4,9) 1,1 -21,6% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (1,9) (1,4) (0,5) 31,5% + Abschreibungen und Wertminderungen 2,8 2,5 0,3 12,8% Summe (18,4) (20,0) 1,6 -8,2% Betriebliche Aufwendungen in % vom Umsatz 35,6% 32,2% 3,4%

Die betrieblichen Aufwendungen sanken in Q1 2025 um € -1,6 Mio. bzw. -8,2% auf € 18,4 Mio., hauptsächlich aufgrund geringerer Personalkosten in den Bereichen Produktion, Vertrieb und Verwaltung. Die F&E-Aufwendungen stiegen um € +0,5 Mio., was unseren verstärkten Fokus und unsere Investitionen in diesem Bereich widerspiegelt. Im Verhältnis zu den Umsatzerlösen stiegen die betrieblichen Aufwendungen aufgrund des Rückgangs der Segmentumsätze von 32,2% auf 35,6%.

Das angepasste EBITDA sank um € 1,2 Mio. oder -15,0% auf € 6,8 Mio. und das angepasste EBIT um € 1,5 Mio. oder -27,4% auf € 4,0 Mio., was im Wesentlichen auf den Rückgang der Umsatzerlöse und des Bruttogewinns zurückzuführen ist.

Türkiye / Middle East and Africa

Geschäftsverlauf

in Millionen € 1-3 2025 1-3 2024 D '25-'24 D '25-'24 % Umsatzerlöse 7,6 22,1 (14,5) -65,6% Material- und Versandkosten (5,0) (18,7) 13,7 -73,3% Bruttogewinn I 2,6 3,5 (0,8) -24,2% Bruttomarge I 34,5% 15,6% 18,8% Produktionskosten (1,5) (1,2) (0,2) 18,2% Bruttogewinn II 1,1 2,2 (1,1) -48,1% Bruttomarge II 15,1% 10,0% 5,1% Sonstige Erträge 0,0 0,0 (0,0) -100,0% Vertriebsaufwand (0,4) (0,4) 0,0 -0,6% Verwaltungsaufwand (0,2) (0,1) (0,1) 71,4% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (0,3) 0,0 (0,3) n/a Sonstige Aufwendungen (0,0) (0,0) 0,0 -97,2% + Abschreibungen und Wertminderungen 0,2 0,1 0,1 218,3% angepasstes EBITDA 0,4 1,7 (1,3) -75,0% angepasste EBITDA Marge 5,6% 7,8% -2,1% - Abschreibungen und Wertminderungen (0,2) (0,1) (0,1) 218,3% angepasstes EBIT 0,2 1,7 (1,4) -86,6%

Das Segment Türkiye, Middle East and Africa (MEA) verzeichnete Umsatzerlöse in Höhe von € 7,6 Mio., was einem Rückgang von € -14,5 Mio. bzw. -65,6% gegenüber Q1 2024 entspricht und im Wesentlichen auf geringere Umsätze im türkischen Zahlungskartenmarkt zurückzuführen ist. Dieser Rückgang ist auf die derzeitigen wirtschaftlichen Unsicherheiten in der Türkei und auf die hohen Kundenlagerbestände nach mehreren Jahren starken Wachstums zurückzuführen.

Der Bruttogewinn I verringerte sich infolge des Umsatzrückgangs um € -0,8 Mio. auf € 2,6 Mio. Die Bruttomarge I stieg von 15,6% auf 34,5% aufgrund des mit dem Umsatzrückgang verbundenen stark veränderten Umsatzmix.

Der Bruttogewinn II verringerte sich um € -1,1 Mio. bzw. -48,1% von € 2,2 Mio. auf € 1,1 Mio. Dies resultiert aus dem geringeren Bruttogewinn I und dem Anstieg der Produktionskosten um € -0,2 Mio., welcher vor allem auf höhere Abschreibungen (€ 0,1 Mio.) zurückzuführen ist. Die Bruttomarge II stieg infolge des stark veränderten Umsatzmix um +5,1 Prozentpunkte auf 15,1%.

Betriebliche Aufwendungen vor Abschreibungen und Wertminderungen (OPEX)

in Millionen € 1-3 2025 1-3 2024 D '25-'24 D '25-'24 % Produktionskosten (1,5) (1,2) (0,2) 18,2% Vertriebsaufwand (0,4) (0,4) 0,0 -0,6% Verwaltungsaufwand (0,2) (0,1) (0,1) 71,4% Forschungs- und Entwicklungsaufwand (0,3) 0,0 (0,3) 0,0% + Abschreibungen und Wertminderungen 0,2 0,1 0,1 218,3% Summe (2,2) (1,7) (0,5) 27,3% Betriebliche Aufwendungen in % vom Umsatz 28,8% 7,8% 21,0%

Die betrieblichen Aufwendungen (OPEX) stiegen im ersten Quartal 2025 um € -0,5 Mio. oder 27,3% von € 1,7 Mio. auf € 2,2 Mio. im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2024. Zurückzuführen ist dieser Anstieg vor allem auf höhere Forschungs- und Entwicklungskosten (€ 0,3 Mio.). Im Verhältnis zu den Umsatzerlösen stiegen die OPEX aufgrund des Umsatzrückgangs von 7,8% auf 28,8%.

Das angepasste EBITDA und das angepasste EBIT sanken jeweils aufgrund des Rückgangs bei Umsatz und Bruttogewinn. Das anpasste EBITDA reduzierte sich um € -1,3 Mio. bzw. -75,0% auf € 0,4 Mio., das angepasste EBIT um € -1,4 Mio. bzw. -86,6% auf € 0,2 Mio.

ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.400 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse unter dem Symbol (ACAG) notiert.

Ansprechpartner: Markus Kirchmayr, Group CFO

E-Mail: investors@austriacard.com

Tel: +43 1 61065 - 384

Website: www.austriacard.com

Symbol: ACAG

ISIN: AT0000A325L0

Börse(n): Wiener Börse (Prime Market), Athener Börse (Main Market)

ANHANG

A. PRIMÄRE FINANZBERICHTE

Konzernbilanz

in tausend € 31. März 2025 31. Dezember 2024 Aktiva Sachanlagen und Nutzungsrechte 100.121 100.545 Immaterielle Vermögenswerte und Firmenwert 58.359 59.555 Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen 395 395 Sonstige Forderungen 1.313 1.259 Aktive latente Steuern 3.454 3.474 Langfristiges Vermögen 163.641 165.227 Vorräte 69.317 72.795 Vertragsvermögenswerte 17.815 14.952 Steuerforderungen 561 523 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 43.758 45.297 Sonstige Forderungen 13.541 11.061 Zahlungsmittel 18.911 21.737 Kurzfristiges Vermögen 163.902 166.366 Summe Aktiva 327.543 331.593 Eigenkapital Grundkapital 36.354 36.354 Kapitalrücklage 32.749 32.749 Eigene Aktien (2.584) (2.064) Andere Rücklagen 20.321 19.856 Angesammelte Ergebnisse 37.710 37.385 Eigenkapital der Eigentümer des Mutterunternehmens 124.550 124.281 Nicht beherrschende Anteile 2.787 524 Eigenkapital 127.337 124.805 Verbindlichkeiten Finanzverbindlichkeiten 100.891 101.261 Rückstellungen für Leistungen an Arbeitnehmer 3.898 4.005 Sonstige Verbindlichkeiten 1.680 1.726 Passive latente Steuern 10.093 10.336 Langfristige Verbindlichkeiten 116.561 117.328 Steuerverbindlichkeiten 4.118 3.615 Finanzverbindlichkeiten 16.258 16.097 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 35.802 43.807 Sonstige Verbindlichkeiten 18.124 16.985 Vertragsverbindlichkeiten 8.228 7.188 Passive Rechnungsabgrenzungen 1.115 1.769 Kurzfristige Verbindlichkeiten 83.645 89.460 Verbindlichkeiten 200.206 206.788 Summe Passiva 327.543 331.593

Gewinn- und Verlustrechnung

in tausend € 1-3 2025 1-3 2024 Umsatzerlöse 82.566 91.765 Umsatzkosten (63.034) (69.040) Bruttogewinn 19.532 22.725 Sonstige Erträge 1.192 892 Vertriebsaufwand (5.469) (5.686) Verwaltungsaufwand (7.130) (7.323) Forschungs- und Entwicklungsaufwand (2.320) (1.692) Sonstige Aufwendungen (180) (299) + Abschreibungen und Wertminderungen 4.773 3.995 EBITDA 10.399 12.612 - Abschreibungen und Wertminderungen (4.773) (3.995) EBIT 5.625 8.616 Finanzerträge 142 175 Finanzierungsaufwendungen (2.348) (2.186) Ergebnis von assoziierten Unternehmen 0 0 Finanzergebnis (2.206) (2.011) Gewinn (Verlust) vor Steuern 3.419 6.605 Ertragsteuern (860) (1.431) Gewinn (Verlust) 2.560 5.175 Zuordnung des Gewinn (Verlust): Eigentümer des Mutterunternehmens 1.989 5.078 Nicht beherrschende Anteile 571 97 Gewinn (Verlust) 2.560 5.175

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,06 0,14 verwässert 0,05 0,13

Geldflussrechnung

in tausend € 1-3 2025 1-3 2024 Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit Gewinn (Verlust) vor Steuern 3.419 6.605 Anpassungen: -Abschreibungen und Wertminderungen 4.773 3.995 -Finanzergebnis 2.206 2.011 -Sonstige unbare Transaktionen 180 (317) 10.579 12.294 Veränderungen bei: -Vorräten 3.478 (6.264) -Vertragsvermögenswerte (2.863) (2.407) -Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Forderungen (940) (2.142) -Vertragsverbindlichkeiten 1.039 (3.068) -Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten (7.582) 1.650 -Gezahlte Ertragsteuern (611) (563) Netto-Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit 3.101 (499) Cashflow aus der Investitionstätigkeit Erhaltene Zinsen 142 81 Auszahlungen für Unternehmenserwerbe, abzüglich erworbener liquider Mittel 0 (745) Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten (3.030) (3.117) Netto-Cashflow aus der Investitionstätigkeit (2.888) (3.780) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Gezahlte Zinsen (1.481) (1.367) Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 5.019 10.508 Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten (4.555) (3.130) Auszahlungen für Leasing-Verbindlichkeiten (1.069) (844) Rückkauf eigener Aktien (520) 0 Acquisition of non-controlling interests (155) 0 Netto-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (2.762) 5.168 Netto-(Abnahme) Zunahme der Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente (2.549) 889 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum 1. Jänner 21.737 23.825 Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (277) (50) Zahlungsmittel zum 31. März 18.911 24.663

B. GESCHÄFTSSEGMENTE

Berichtspflichtige Segmente 1-3 2025

in tausend € WEST CEE MEA Corporate Eliminierungen Summe Umsatzerlöse 26.899 48.070 7.598 0 0 82.566 Umsatzerlöse zwischen den Segmenten 1.754 3.553 5 935 (6.247) 0 Segmentumsatzerlöse 28.653 51.623 7.603 935 (6.247) 82.566 Material- & Versandkosten (15.819) (27.471) (4.983) 0 4.976 (43.297) Bruttogewinn I 12.834 24.152 2.619 935 (1.272) 39.269 Produktionskosten (5.877) (12.388) (1.471) 0 0 (19.737) Bruttogewinn II 6.957 11.764 1.148 935 (1.272) 19.532 Sonstige Erträge 9 1.183 0 0 0 1.192 Vertriebsaufwand (2.037) (3.029) (402) 0 0 (5.469) Verwaltungsaufwand (2.032) (3.869) (233) (1.470) 1.272 (6.333) Forschungs- und Entwicklungsaufwand (146) (1.879) (291) (4) 0 (2.320) Sonstige Aufwendungen (5) (160) (1) (13) 0 (179) + Abschreibungen und Wertminderungen 1.763 2.797 208 5 0 4.773 angepasstes EBITDA 4.508 6.807 429 (546) 0 11.197 - Abschreibungen und Wertminderungen (1.763) (2.797) (208) (5) 0 (4.773) angepasstes EBIT 2.745 4.010 221 (552) 0 6.424 Finanzerträge 142 Finanzierungsaufwendungen (1.698) Ergebnis aus assoziierten Gesellschaften 0 Finanzergebnis (1.555) angepasster Gewinn (Verlust) vor Steuern 4.868 Sondereffekte (1.449) Gewinn (Verlust) vor Steuern 3.419 Steueraufwand (860) Gewinn (Verlust) 2.560