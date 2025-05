Finanzstaatssekretär - Auch Privat-Kapital für Wachstum in Deutschland nötig

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Nürnberg (Reuters) - Finanzstaatssekretär Michael Schrodi plädiert neben den anstehenden öffentlichen Investitionen auch für privates Kapital.

Dies sei unerlässlich, um den Standort Deutschland, wie von der neuen Koalition beabsichtigt, wieder nach vorn zu bringen, sagte Schrodi (SPD) am Donnerstag beim Deutschen Sparkassentag in Nürnberg. "Wir brauchen mehr öffentliche Investitionen." Man wolle aber auch zügig Impulse für mehr Wirtschaftswachstum setzen. "Allein Geld wird es nicht sein." So seien Strukturreformen geplant, etwa zur Fachkräftesicherung und zum Bürokratieabbau. Es gehe um eine wachstumsorientierte Politik, um Deutschland zukunftsfähig zu machen. Zugleich werde man aber auch eine Haushaltsdisziplin im Fokus behalten, betonte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium.

In Nürnberg treffen sich zum 28. Deutschen Sparkassentag seit Mittwoch unter dem Motto "Zukunft. Machen." etwa 3000 Teilnehmende aus Wirtschaft, Kommunen, Sparkassen, Landesbanken und Vertreter der neuen Bundesregierung.

