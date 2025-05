Trading-Chance USD/YEN: Yen-Schwäche zu erwarten

Werbung

Die heutige Chance ergibt sich im Währungs-Bereich beim Wechselkurs USD zu Yen. Diese Währungen sind deshalb so spannend, weil es unter anderem durch die vielen US-Staatsanleihen, die Japan hält, eine kausale Beziehung zwischen US-Wirtschafts-Entwicklung und dem Verlauf des Yen gibt. Wir erklären, worauf genau sich die Beziehung stützt, belegen dies mit Charts und stellen die aktuelle Trading-Opportunität vor.

Japan und die US-Schulden

Viele wissen es gar nicht, aber Japan ist der mit Abstand größte ausländische Gläubiger der Vereinigten Staaten von Amerika. Es folgen mit einigem Abstand Großbritannien und China. Damit versteht sich von selbst, dass der Wert der japanischen Währung auch stark von der Entwicklung der US-Wirtschaft geprägt wird.

Quelle: https://ticdata.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Documents/slt_table5.html

US-Wirtschaft und der Yen

Im folgenden Chart sehen wir die 12-Monats-Veränderungs-Rate des US GDP (Bruttoinlandsprodukt) magentafarbene Linie, und des Yen (Yen in USD). Natürlich nicht in jeder feinen Nuance (denn es gibt selbstverständlich noch Einflussfaktoren, die direkt mit der japanischen Wirtschaft zu tun haben), aber überwiegend lässt sich sagen, dass der Yen oft die Schwünge des YoY GDP nachvollzieht. Das ist logisch, denn der Wert der Schulden, den die USA bei Japan haben und das Risiko-Premium steigen und sinken in Abhängigkeit der Entwicklung der US-Wirtschaft. Wichtig für die richtige Lesart ist, nur die relativen Schwünge von Zeitpunkt x bis y zu betrachten und nicht die absolute Höhe.

Quelle: www.tradingview.com

Saisonalität pro Dollar, kontra Yen

Der saisonale Chart für die vergangenen 20 Jahre veranschaulicht, dass ab Ende Mai im Durchschnitt eine Schwächeperiode des Japanischen Yen einsetzt, die bis in die erste September-Woche reicht. Wenn wir uns erinnern, ist genau das der Zeitraum, in dem die US-Bonds (T-Bond, 10yr T-Notes etc.) eine saisonale Aufwertung in ¾ der Fälle erfahren.

Quelle: www.market-bulls.com

Zinsdifferenz USA/Japan vs. USD/YEN

Ein treibender Faktor für Wechselkurse sind zudem immer auch die Zinsdifferenzen zwischen zwei Währungsregionen. Im Chart wird der Yield-Spread (also die Zinsdifferenz) zwischen den USA und Japan blau dargestellt und dem Wechselkurs USD/YEN (rot) gegenüber gestellt.

Wir sehen, dass sich beide Kurven mehrheitlich konträr zueinander verhalten.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit:

Die Mehrheit der Faktoren sprechen dafür, dass der Yen in den kommenden Wochen und Monaten gegenüber dem US-Dollar abwertet. Entsprechend haben wir ein passendes Produkt USD/YEN LONG für diese Trading-Chance ausgewählt. Damit setzen wir auf eine Aufwertung des Dollar gegenüber dem Yen oder anders ausgedrückt auf eine Abwertung des Yen in Relation zum Dollar.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf USD/YEN

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas für Sie ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 130,9697. Bei einem aktuellen Kurs von 143,30 ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 11,68. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PN3ZHZ.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 160

Unterstützungen: 140

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf USD/YEN

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.