Iran droht den USA mit harten Konsequenzen

Istanbul/Washington/Jerusalem (Reuters) - Der Iran hat nach dem US-Angriff auf seine Atomanlagen am Montag mit harten Konsequenzen gedroht und die legitimen Ziele für seine Streitkräfte als erweitert bezeichnet.

Die USA müssten mit schweren Folgen für ihr Handeln rechnen, sagte Ebrahim Solfakari, Sprecher des zentralen iranischen Militärhauptquartiers Chatam al-Anbija. US-Präsident Donald Trump sei ein "Zocker", der sich dem israelischen Militäreinsatz gegen die Islamische Republik angeschlossen habe. "Herr Trump, der Zocker, Sie mögen diesen Krieg beginnen, aber wir werden diejenigen sein, die ihn beenden", sagte Solfakari in einer Videobotschaft.

Mit Sorge wurde die Möglichkeit betrachtet, dass der Iran die für die globale Schifffahrt strategisch bedeutsame Straße von Hormus schließen könnte. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas warnte vor einem solchen Schritt. Dies wäre "extrem gefährlich" und würde niemandem nutzen, sagte Kallas vor Beratungen der EU-Außenminister in Brüssel. Die Straße von Hormus ist vor allem für den weltweiten Öltransport von Relevanz. Ökonomen warnen vor erheblichen wirtschaftlichen Folgen im Falle einer Blockade der Meerenge, die vom Persischen Golf in den Golf von Oman und dann weiter in den Indischen Ozean führt. Über die Route werden 20 Prozent der weltweiten Öltransporte abgewickelt.

Am Wochenende hatten die USA iranische Atomanlagen angegriffen. Der Iran feuerte daraufhin Raketen auf Israel ab, in Tel Aviv wurden zahlreiche Menschen verletzt und Gebäude zerstört. Auch am Montag setzten Iran und Israel die gegenseitigen Luftangriffe fort.

Trump hatte angedeutet, der US-Angriff könne zum Sturz der iranischen Regierung führen. Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social schrieb er: "An allen Atomanlagen im Iran wurde monumentaler Schaden angerichtet." Der größte Schaden sei tief unter der Erde entstanden. "Volltreffer!!!", fügte er hinzu. Trump forderte den Iran auf, auf Vergeltung zu verzichten. Die Regierung müsse "jetzt Frieden schließen", andernfalls würden künftige Angriffe "viel größer und viel einfacher" sein.

Den US-Streitkräften zufolge wurden bei dem Angriff 75 präzisionsgelenkte Geschosse eingesetzt, darunter bunkerbrechende Bomben und mehr als zwei Dutzend Tomahawk-Marschflugkörper. Ziel seien drei iranische Atomanlagen gewesen, sagte der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, General Dan Caine. Aufnahmen kommerzieller Satelliten deuteten darauf hin, dass die tief unter der Erde liegende Anlage Fordo schwer beschädigt oder zerstört wurde. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) teilte mit, es sei keine erhöhte Strahlung außerhalb der Anlagen gemeldet worden. Eine Einschätzung der unterirdischen Schäden sei noch nicht möglich, sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi dem Sender CNN.

Ein hochrangiger iranischer Insider sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der größte Teil des hochangereicherten Urans sei vor dem Angriff aus Fordo an einen anderen Ort gebracht worden. Reuters konnte diese Angabe zunächst nicht überprüfen. Die Regierung in Teheran hat mehrfach betont, das Atomprogramm diene ausschließlich zivilen Zielen. Am Montag beriet die iranische Regierung zunächst mit Russland über die Lage. Der Iran und Russland würden ihre Positionen zur aktuellen Eskalation im Nahen Osten abstimmen, meldete die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den iranischen Außenminister Abbas Araghtschi, der sich zu einem Besuch in Moskau aufhielt.

Bundesaußenminister Johann Wadephul forderte den Iran erneut zu Verhandlungen mit den USA auf. "Der Iran muss wissen, die Welt wird nicht akzeptieren, dass er atomar bewaffnet ist", sagte Wadephul in Brüssel. "Wir brauchen eine Verhandlungslösung", fügte er hinzu. "Der Iran muss verstehen, dass er rote Linien überschritten hat", betonte Wadephul mit Blick auf das iranische Atomprogramm.

Die Ölpreise stiegen am Montag auf den höchsten Stand seit Januar. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 1,44 Prozent auf 78,12 Dollar. Der Preis für US-Leichtöl WTI zog um 1,45 Prozent auf 74,87 Dollar an.

