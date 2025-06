Klingbeil: Wünsche für Haushalt lagen 47 Mrd Euro über Einigung der Regierung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung hat sich laut Finanzminister Lars Klingbeil auf einen Haushalt verständigt.

Er freue sich, diesen - seinen ersten Haushalt - am Dienstag vorstellen zu können, sagte der SPD-Chef am Montag zu Journalisten in Berlin. "Das waren harte Gespräche." Die Wünsche der Ministerien hätten 47 Milliarden Euro über dem jetzigen Haushalt gelegen. Er habe einiges abwehren müssen.

Die Schwerpunkte des Haushaltes seien Investitionen zusammen mit dem Infrastruktur-Sondervermögen, Strukturreformen wie die Senkung der Energiepreise, aber auch Sparbeiträge, ergänzte Klingbeil. Alles finde sich im Haushalt wieder. "Ich finde, das ist ein ganz guter Start."

Klingbeil will die Details am Dienstagvormittag erläutern. Zuvor soll das Kabinett grünes Licht für die Einigung geben.

