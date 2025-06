EQS-News: bioXXmed AG informiert über die Verzögerung der Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2024

EQS-News: bioXXmed AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

bioXXmed AG informiert über die Verzögerung der Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2024



27.06.2025 / 16:35 CET/CEST

bioXXmed AG informiert über die Verzögerung der Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2024

Heidelberg, 27. Juni 2025

Die bioXXmed AG teilt mit, dass auf Grund von gegenwärtig noch offenen Fragestellungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 der Abschluss der Prüfungshandlung des Jahresabschlusses verschoben wurde. Die Gesellschaft ist bestrebt, die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses 2024 bis zum 31. Juli 2025 vorzunehmen.

Der Vorstand

Über bioXXmed AG

bioXXmed AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich an innovativen Unternehmen in Medizintechnik, Biotech oder Pharma beteiligt. Derzeitiger Fokus liegt auf dem Gebiet der Behandlung von schwer behandelbaren, chronischen Wunden. Das führende Produkt ist DermaPro® zur Behandlung von chronischen Wunden, beispielsweise auf Basis von Diabetes. DermaPro® befindet sich derzeit in der Entwicklung für eine Zulassung als Medizinprodukt in USA und EU. Innovationsträger von DermaPro® ist die Rancoderm GmbH. An dieser Gesellschaft ist bioXXmed zu 100% beteiligt.

Disclaimer

Diese Mitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten. Solche zukunftsbezogenen Aussagen spiegeln die Meinung von bioXXmed zum Datum dieser Mitteilung aufgrund bestimmter Annahmen und Erwartungen wider. Die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und die von bioXXmed tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. bioXXmed ist nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Kontakt:

bioXXmed AG

Andreas Danner

Ziegelhäuser Landstraße 3

69120 Heidelberg

Tel.: +49 (0) 6221 649 24 88

E-Mail:

kontakt@bioxxmed.ag

