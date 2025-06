EQS-News: Pyrum Innovations AG veröffentlicht Zahlen für die ersten drei Monate 2025: Deutliche Umsatzsteigerung gegenüber Vorjahr

EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Pyrum Innovations AG veröffentlicht Zahlen für die ersten drei Monate 2025: Deutliche Umsatzsteigerung gegenüber Vorjahr



27.06.2025 / 07:30 CET/CEST







Umsatzsteigerung von 51 % auf 509 T€ (3M 2024: 336 T€)

Gesamtleistung steigt um 55 % auf 3.365 T€ (3M 2024: 2.177 T€)

EBITDA infolge ertragswirksamer Investitionszuschüsse (Einmaleffekt) mit 23 T€ erstmals positiv (3M 2024: -1.927 T€)

Konzernperiodenergebnis mit -877 T € ebenfalls deutlich verbessert (3M 2024: -2.684 T€)

Ausgeglichenes EBITDA für 2026 und Break Even für 2027 erwartet

Dillingen / Saar, 27. Juni 2025 – Die Pyrum Innovations AG („Pyrum“, das „Unternehmen“, ISIN: DE000A2G8ZX8) hat heute ihren Konzernzwischenbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2025 veröffentlicht. Die Umsatzerlöse in den ersten drei Monaten lagen bei 509 T€ und damit rund 51 % über der Vorjahresperiode (3M 2024: 336 T€). Die aktivierten Eigenleistungen beliefen sich mit plangemäß fortschreitendem Bau der Anlagenerweiterung in Dillingen auf 2.676 T€ (3M 2024: 1.615 T€). Die Gesamtleistung erhöhte sich folglich um rund 55 % auf 3.365 T€ (3M 2024: 2.177 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge fielen mit 2.029 T€ deutlich höher als in der Vorjahresperiode (3M 2024: 148 T€) aus. Grund dafür ist die ertragswirksame Erfassung öffentlicher Investitionszuschüsse in Höhe von 1.799 T€ im Zusammenhang mit der Fertigstellung der neuen Linien TAD 2 und 3 am Standort in Dillingen sowie weiterer Teilanlagen in diesem Quartal. Auf die noch nicht fertiggestellten Teilanlagen der Anlagenerweiterung Dillingen entfällt ein weiteres, noch nicht als Ertrag erfasstes Fördervolumen von 1.420 T€. Infolgedessen war das EBITDA mit 23 T€ erstmals positiv (3M 2024: -1.927 T€), das EBIT lag bei -533 T€ (3M 2024: -2.455 T€). Bereinigt um diesen nicht regelmäßig wiederkehrenden Ertrag betrug das bereinigte EBITDA -1.776 T€ (3M 2024: -1.927 T€) und das bereinigte EBIT -2.332 T€ (3M 2024: -2.455 T€). Das Konzernperiodenergebnis betrug -877 T€ (3M 2024: -2.684 T€). Die verfügbare Liquidität lag zum 31. März 2025 bei 7.084 T€ (31. Dezember 2024: 11.740 T€).

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: „Es erfüllt mich mit großer Freude, wie wir bei unseren eigenen sowie den Partner-Werken vorankommen. Mit der Inbetriebnahme unserer neuen Mahl- und Pelletieranlage an unserem Stammsitz in Dillingen erwarten wir voraussichtlich ab dem dritten Quartal deutlich steigende Umsätze und im kommenden Jahr ein ausgeglichenes EBITDA. Parallel dazu bauen wir ab Juli unser zweites eigenes Werk in Perl-Besch und treiben auch die Partner-Projekte weiter voran, sodass wir erwarten, 2027 die Profitabilität zu erreichen.“

Pyrum hat am 25. Juni 2025 die Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn für das neue eigene Werk in Perl-Besch erhalten und plant derzeit, die Inbetriebnahme bei plangemäßem Voranschreiten des Baus voraussichtlich im ersten Quartal 2027 zu beginnen. Bei den laufenden Kundenprojekten ist derzeit das geplante Werk in Tschechien mit der SUAS Group am weitesten. Anfang März 2025 hatte die SUAS Group die finale Investitionsentscheidung (FID) getroffen und Pyrum erwartet im Hinblick auf den Bauantrag eine positive Rückmeldung der zuständigen Behörde für den Spätsommer 2025.

Für das Gesamtjahr 2025 geht das Management unverändert von einem Umsatz des Konzerns sowie der AG zwischen 4,5 Mio. € und 6,0 Mio. € sowie einer Gesamtleistung in einer Spanne von 20 Mio. € bis 25 Mio. € aus. Im Hinblick auf die hohe Investitionstätigkeit und den geplanten weiteren Personalausbau im Jahr 2025 wird ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im Konzern in einer Spanne von -8,5 Mio. € bis -10,5 Mio. € und bei der Pyrum Innovations AG in einer Spanne von -8,0 Mio. € bis -10,0 Mio. € erwartet.

Der Konzernzwischenbericht für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2025 der Pyrum Innovations AG steht auf der Website der Gesellschaft unter https://www.pyrum.net/investoren/finanzpublikationen/ zur Verfügung.

Über die Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte als qualitativ hochwertig sowie nachhaltig und erneuerbar. Pyrum wurde bereits mehrfach für seine innovativen Lösungen ausgezeichnet und forscht auch weiter nach potenziellen Abfallströmen.

www.pyrum.net

Kontakt

IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net





