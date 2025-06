Generalversammlung der Swiss Steel Holding AG stimmt allen Anträgen zu

Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

27.06.2025





Emmenbrücke, 27. Juni 2025 – Die Aktionärinnen und Aktionäre der Swiss Steel Holding AG, einem weltweit führenden Unternehmen für Speziallangstahl, haben an der heutigen ordentlichen Generalversammlung in Emmenbrücke sämtliche vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Traktanden und Anträge angenommen.

Die Generalversammlung genehmigte für das Geschäftsjahr 2024 unter anderem den Lagebericht, die Jahres- und Konzernrechnung, die Verwendung des Bilanzverlustes sowie den Bericht über nichtfinanzielle Belange. Auch der Vergütungsbericht wurde in einer konsultativen Abstimmung gutgeheissen. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde für das vergangene Geschäftsjahr Entlastung erteilt.

Im Zuge der Veränderungen in der Aktionärsstruktur der Swiss Steel Holding AG kommt es zu einer personellen Veränderung im Verwaltungsrat: David Metzger, bisher Vertreter der nicht mehr beteiligten Liwet AG, stellt sich nicht zur Wiederwahl. An seine Stelle tritt Frank Koch, CEO der Swiss Steel Group. Mit seiner Wahl soll die operative Transformation der Swiss Steel Group künftig noch enger mit der strategischen Ausrichtung verzahnt werden. Wiedergewählt wurden: Martin Lindqvist, Jens Alder, Dr. Alexander Gut, Dr. Karl Haider und Mario Rossi. Martin Lindqvist wurde vom Verwaltungsrat für eine weitere Amtsperiode zum Präsidenten des Verwaltungsrats und Jens Alder zum Vizepräsidenten gewählt.

Im Rahmen der Dekotierung am 5. Juni 2025 hat die Generalversammlung umfassende Änderungen der Statuten der Swiss Steel Holding AG genehmigt. Ziel der Änderungen ist es, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und die Gesellschaft an die neuen regulatorischen Anforderungen anzupassen.

Anina Berger, anina.berger@swisssteelgroup.com, +41 (0)41 581 4121



Burkhard Wagner, burkhard.wagner@swisssteelgroup.com, +41 (0)41 581 4180





