Anlegertrends

Chip-Hersteller im Fokus der Anleger

Der DAX präsentiert sich zum Start in den neuen Handelstag solide im Plus und notiert knapp 0,3% fester. An der Spitze können sich die Papiere des Chemie-Konzerns Covestro um 2,6% verteuern, während sich die beiden Versorger RWE und E.ON am DAX-Ende wieder finden.

Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger

Auch am Dienstag werden die Papiere der Daimler AG rege gehandelt. Die Aktien notieren analog zum breiten Markt leicht im Plus. Am Donnerstag wird der Konzern seine neue Elektro-Limousine EQS vorstellen. Die Aktie notiert gegenwärtig so hoch wie seit Jahren nicht mehr - bei über 76 Euro.

Die Aktie des Software-Konzerns rutscht am Vormittag um 0,3% nach unten und notiert bei rund 111 Euro. Diese Marke konnte die SAP-Aktie in der vergangenen Woche seit einigen Monaten erstmals wieder überspringen, nachdem Alphabet bekanntgab, zukünftig die Finanz-Software der Walldorfer nutzen zu wollen.

Schwächer notiert am Dienstag auch die Deutschen Telekom. Für die Aktie des Bonner Konzerns geht es um 0,7% abwärts. Mit 16,15 Euro je Aktie notieren die Papiere trotz des leichten Kursrückgangs der letzten Tage aber weiterhin über der 200-Tage-Linie.

Ausnahmsweise fällt der Blick auf den Bitcoin im neuen Krypto Update etwas kürzer aus - denn bei Ethereum und XRP ist gerade einiges los, das sich Markus Miller und Richy mal intensiv anschauen sollten. Zudem werfen sie einen Blick auf den anstehenden Coinbase IPO, die Entwicklungen bei TenX sowie das Thema Masternodes.

Euwax Sentiment Index

Nachdem die Stuttgarter Derivateanleger optimistisch in den Handelstag starteten, drehte die Stimmung schnell wieder. Seither bewegt sich das Stuttgarter Stimmungsbarometer rund um die Marke von -25 Punkten

Trends im Handel

1. Call-Optionsschein auf Micron Technology ( WKN MA343P )

Wie bereits zu Wochenbeginn steigen die Stuttgarter Anleger weiterhin in einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Halbleiter-Konzern Micron Technology ein. Die Micron-Aktie zeigt sich heute wenig verändert bei 80,65 Euro.

2. Call-Optionsschein auf Intel ( WKN MA3484 )

Überwiegend Käufer finden sich auch in einem Call-Optionsschein auf den Chip-Riesen Intel wieder. Seit Mitte Februar ist Pat Geisinger als neuer CEO beim kalifornischen Unternehmen tätig. Seither konnte die Aktie über 7% zulegen. Kommenden Donnerstag wird Intel das Zahlenwerk zum abgelaufenen ersten Quartal 2021 vorlegen.

3. Faktor Long Zertifikat auf Symrise ( WKN MA4XUQ )

Die Stuttgarter Derivateanleger steigen auch in ein Faktor Long Zertifikat auf den Duft- und Geschmacksstoff-Hersteller Symrise ein. Die Aktie des möglichen DAX40-Anwärters legt am Dienstag um über 1,5% zu. Am Morgen hatte der Schweizer Symrise-Konkurrent Givaudan solide Zahlen vorgelegt und setzte sich seinerseits an die Spitze des Schweizer Leitindex SMI

