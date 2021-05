DEUTSCHE TELEKOM - Nach Zahlen wieder aufwärts?

Deutsche Telekom AG - WKN: 555750 - ISIN: DE0005557508 - Kurs: 16,350 € (XETRA)

Deutsche Telekom erzielt im 1. Quartal einen Umsatz von 26,4 Mrd. EUR (VJ: 19,9 Mrd. EUR, Analystenprognose: 25,6 Mrd. EUR), ein Ebitda (bereinigt) AL Europa von 946 Mio. EUR (VJ: 936 Mio. EUR, Prognose: 930 Mio. EUR) und einen Nettogewinn (bereinigt) von 1,2 Mrd. EUR (VJ: 1,28 Mrd. EUR, Prognose: 1,25 Mrd. EUR). Im Ausblick auf 2021 erwartet das Management einen Free Cash Flow AL von über 8 Mrd. EUR (bisher: rund 8 Mrd. EUR) und ein Ebitda AL (bereinigt) von mehr als 37 Mrd. EUR (bisher: rund 37 Mrd. EUR).

Quelle: Guidants News

Die Aktie der Deutschen Telekom befindet sich seit März 2020 nach einem Tief bei 10,40 EUR in einer Aufwärtsbewegung. Dabei kletterte die Aktie zunächst auf 15,57 EUR und später auf 17,36 EUR. Dabei durchbrach sie ihren Abwärtstrend seit Mai 2017.

Nach dem Hoch bei 17,36 EUR kam es zu einem überschießenden Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend. Am EMA 50 bildete der Wert einen kleinen Boden aus, den er am 05. Mai vollendete. Gestern fiel der Aktienkurs allerdings relativ deutlich zurück und setzte damit auf die Marke bei 16,25 EUR zurück.

Vorbörslich wird 16,56 EUR und damit 1,3 % über dem gestrigen Xetra-Schlusskurs getaxt.

Neue Rally?

Die Aktie der Deutschen Telekom hat die Chance auf eine weitere Rally. Ein Anstieg bis 17,36 EUR oder sogar in Richtung 18,50 EUR erscheint möglich. Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter 15,85 EUR und damit zu einem Rückfall auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit 30. März kommen, wäre mit weiteren Abgaben bis ca. 15,57 EUR und später sogar 15,00-14,90 EUR zu rechnen. Damit würde die Aktie auf den Aufwärtstrend seit März 2020 zurückfallen.

Deutsche Telekom - Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)