DGAP-News: CompuGroup Medical SE (CGM) gewinnt Dirk Wössner als CEO; Frank Gotthardt wird in das Aufsichtsgremium wechseln (deutsch)

- Dr. Dirk Wössner (51), aktuell Vorstandsmitglied bei der Deutschen Telekom AG, wird neuer Vorstandsvorsitzender der CompuGroup Medical

- Gründer und aktueller Vorstandsvorsitzender Frank Gotthardt (69) wechselt nach 33 Jahren an die Spitze des Aufsichtsrates

Koblenz. Nach 33 erfolgreichen Jahren an der Spitze der CompuGroup Medical SE (CGM) wird Firmengründer und eHealth-Pionier Frank Gotthardt spätestens zum Jahresende den Vorstandsvorsitz an seinen Nachfolger Dr. Dirk Wössner übergeben. Das gab das Unternehmen heute bekannt. Laut Beschluss des Aufsichtsrates soll Dirk Wössner spätestens zum 01.01.2021 den Vorstandsvorsitz des MDAX-Unternehmens übernehmen. Gleichzeitig soll Frank Gotthardt in den Aufsichtsrat der CGM wechseln und dort den Vorsitz übernehmen. Mit Dirk Wössner übernimmt eine international sehr erfolgreiche und innovative Führungspersönlichkeit das Ruder bei der CGM. In Kombination mit einem frisch gestärkten Gesamtvorstand und einem künftigen Aufsichtsratsvorsitzenden, der den Markt international kennt wie kaum ein Zweiter, erschafft CompuGroup Medical so eine perfekte Startrampe für weitere große Erfolge und umfangreiches Wachstum im hochdynamischen Markt der Healthcare-IT.

Frank Gotthardt hatte 1987 die heutige CompuGroup Medical SE gegründet. Inzwischen ist die CGM eines der weltweit führenden Unternehmen für Informationstechnologie in der Gesundheitsversorgung mit eigenen Standorten in 19 Ländern und über 5.500 hochqualifizierten Mitarbeitern. Mehr als eine Millionen Mediziner, Pflegekräfte und viele andere Gesundheitsberufe nutzen die Software der CGM in 56 Ländern weltweit. Bürger und Patienten profitieren heute ebenfalls von den innovativen Produkten des Unternehmens, wie CGM LIFE und CLICKDOC zum sicheren Management von Gesundheitsdaten sowie komfortabler Kommunikation mit den Gesundheitsprofis in Arzt- und Zahnarztpraxen, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens.

"Einen CEO Frank Gotthardt bei der CGM zu ersetzen, ist eigentlich unmöglich," stellt Dr. Klaus Esser (72), Vorsitzender des Aufsichtsrats, fest. "Mir scheint, wir haben es dennoch möglich gemacht: Mit den vier neuen Vorständen Dr. Ralph Körfgen, Dr. Eckart Pech, Michael Rauch und Hannes Reichl, die wir in den letzten 14 Monaten zusätzlich zu Frank Brecher hinzugewonnen haben, mit Frank Gotthardt selbst, der als Vorsitzender des Aufsichtsrats weiterarbeitet. Und nun heute mit Dr. Dirk Wössner, der die CGM zu weiterem großen Wachstum führen wird. Das Empowerment von Bürgern einerseits sowie Ärzten, Pflegekräften und all den vielen anderen Gesundheitsprofis andererseits, die Stärkung von Medizin und Pflege und der Versorgung insgesamt durch Informationstechnologie und Telematik sind erst zu einem kleineren Teil erfolgt, der größere kommt erst noch. Und davon kommt sehr viel von uns, von der CGM!"

"Dirk Wössner ist der Unternehmer, der Teamführer, von dem ich erwarte, dass er die hohe Wachstumsgeschwindigkeit der CGM mindestens beibehält, möglichst sogar steigert. Er ist ein enorm erfolgreicher, international erfahrener, sehr agiler und IT-affiner Unternehmenslenker, der sowohl im B2C- als auch im B2B-Geschäft zu Hause ist", betont Frank Gotthardt und ergänzt: "Im großen Wachstumsmarkt eHealth ist die CGM ein führender Anbieter in Europa. Darauf aufbauend wird Dirk Wössner mit seiner Kompetenz, seinem Charisma und seinem Ehrgeiz neue spannende und Wert schaffende Ziele setzen und erreichen." Der Zeitpunkt der Nachfolge sei laut Gotthardt perfekt gewählt, denn die digitale Transformation in der Gesundheitsversorgung dränge mit aller Macht nach vorne und die enormen Potentiale dieser neuen Zeit gelte es nun, mit vereinten Kräften zu heben.

Dirk Wössner ist zurzeit Vorstand der Deutschen Telekom AG und verantwortet dort seit dem 01.01.2018 das Geschäft in Deutschland. Zuvor war er seit 2015 beim kanadischen Marktführer Rogers Communications für das Mobilfunk- und Kabelgeschäft mit Privatkunden zuständig. In den Jahren 2002 bis 2015 war er in verschiedenen Managementfunktionen bei der Deutschen Telekom in Deutschland und England tätig. So leitete er unter anderem als Geschäftsführer den Privat- und Geschäftskunden-Vertrieb der Telekom Deutschland und verantwortete das Wholesale-Geschäft der Telekom in Deutschland. Von 1997 bis 2002 war er bei McKinsey & Company in München und Madrid tätig. Dirk Wössner ist promovierter Chemiker, verheiratet und Vater von vier Kindern.

Über CompuGroup Medical SE CompuGroup Medical ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete nach vorläufigen Zahlen im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von 746 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1 Million Gesundheitsprofis als Nutzer, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Über 5.500 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

