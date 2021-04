SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu und bestellt Henriette Peucker zum Mitglied des Aufsichtsrats.

Sevenum, Niederlande 21. April 2021. Die am heutigen Tage virtuell durchgeführte ordentliche Hauptversammlung von SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. hat sämtlichen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zugestimmt. Insgesamt waren 58,5 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Dies entspricht 10.495.248 Aktien. Henriette Peucker wurde in den Aufsichtsrat berufen und folgt damit auf Jan Pyttel, dessen Amtszeit heute endete.

Gegenstand der Beschlüsse waren unter anderem die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie die erneute Bestellung von MAZARS Accountants N.V. als Abschlussprüfer für den (Konzern-) Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021. Im Rahmen seiner Präsentation erläuterte der Vorstand die Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2020 und präsentierte den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2021.

Die Hauptversammlung hat darüber hinaus Henriette Peucker als neues Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Frau Peucker verfügt über langjährige Expertise im Bereich Public Affairs und bringt gleichzeitig tiefes Kapitalmarkt-Knowhow mit. Sie leitet als Partnerin das Brüsseler Büro von Finsbury Glover Hering und hat seit ihrem Eintritt 2010 den Bereich Public Affairs mit aufgebaut. Zuvor war sie in vergleichbarer Position für die Deutsche Börse AG sowie im Investment Banking von Schroders und Citigroup tätig.

Ein weiteres Mal bedankten sich die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands bei Jan Pyttel, der seit 2016 den Vorsitz des Aufsichtsrats innehatte, für seine langjährige und ausgezeichnete Arbeit im Aufsichtsrat von SHOP APOTHEKE EUROPE. In der konstituierenden Sitzung im Anschluss an die Hauptversammlung wurden Björn Söder zum Vorsitzenden und Frank Köhler zum stellvertretenden Vorsitzenden des neu zusammengesetzten Gremiums gewählt.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie im Investor-Relations-Bereich der Unternehmenswebsite www.shop-apotheke-europe.com

ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.

Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 6,8 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.

Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice.

Im Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland im Sommer 2021 expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. So wurde im Januar 2021 als Teil der Strategie von SHOP APOTHEKE EUROPE, sich von einem reinen Online-Händler zu einer kundenzentrierten Online-Apotheken-Plattform zu entwickeln, der führende Anbieter im Bereich des Medikationsmanagements SMARTPATIENT akquiriert.

SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit September 2020 im MDAX gelistet.

PRESSEKONTAKTE.

Publikums- und Fachmedien: Sven Schirmer Tel: +49 221 99 53 44 31 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Finanz- und Wirtschaftsmedien: Bettina Fries Tel: +49 211 75 80 779 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Investor Relations: Carmen Herkenrath Tel: +31 77 850 6109 E-Mail: carmen.herkenrath@shop-apotheke.com

Thomas Schnorrenberg Tel: +49 151 46531317 E-Mail: presse@shop-apotheke.com

