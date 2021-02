Experten - Siemens Energy und Hellofresh sind heiße Dax-Anwärter

Frankfurt (Reuters) - Im deutschen Aktienindex könnte es aufgrund neuer Regeln in diesem Jahr bereits im März zu einem Stühlerücken kommen.

Experten rechnen damit, dass am Mittwoch bei der Entscheidung der Deutschen Börse über die Zusammensetzung einige Index-Mitglieder ausgetauscht werden dürften. Demnach haben Siemens Energy, der Kochbox-Anbieter Hellofresh und der Online-Modehändler Zalando die besten Chancen auf einen Aufstieg in die erste deutsche Börsenliga. Im Gegenzug drohten dem "Nivea"-Hersteller Beiersdorf und Heidelbergcement der Abstieg in den Nebenwerte-Index MDax. Auch für MTU Aero könne es noch eng werden, sagte Analyst Michael Bissinger von der DZ Bank.

Im Herbst steht dem Leitindex mit der Vergrößerung von 30 auf 40 Werte der größte Umbau seiner Geschichte bevor. Erstmals gibt es bei den Dax-Indizes mit dem neuen März-Termin und dem Entscheid im September zweimal im Jahr eine planmäßige Hauptüberprüfung. Zudem wird die Mitgliedschaft in der obersten Börsenliga als Konsequenz aus dem Wirecard-Skandal an strengere Voraussetzungen geknüpft. So werden Firmen künftig aus dem Dax, MDax, TecDax und SDax verbannt, wenn sie ihre Zahlenwerke nicht fristgerecht vorlegen - also drei Monate nach Geschäftsjahresende und 45 Tage nach Ablauf eines Quartals. Vorgeschrieben wird auch ein Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats, der etwa die Rechnungslegung überwacht und Konsequenzen aus Regelverstößen zieht. Ein solches Gremium hatte der inzwischen insolvente Zahlungsabwickler Wirecard erst im vergangenen Jahr eingerichtet.

Im Nebenwerteindex MDax könnte aufgrund geänderter Aufnahmevoraussetzungen den Experten von Commerzbank und DZ Bank zufolge unter anderem Porsche ein Comeback in den Auswahlindex gelingen. Denn nun können sich neben den Titeln aus dem Prime Segment auch die sonstigen aus dem General Standard Segment qualifizieren, sofern sie die Anforderungen in Bezug auf die Finanzberichterstattung erfüllten. Der Sportwagenbauer war vor Jahren aus dem Index verbannt worden, weil er die dafür notwendigen umfangreichen Quartalsberichte nicht liefern wollte. Noch sei aber nicht klar, ob der Indexanbieter die Regeln bei Porsche als ausreichend erfüllt ansehen werde, heißt es bei der Commerzbank. Chancen auf einen Platz im MDax hätten auch noch die bisherigen SDax-Werte Encavis und Nordex. In den SDax absteigen könnten wiederum Aareal Bank , Metro und Osram Licht.