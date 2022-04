Hohe Stahlpreise: Klöckner & Co mit Gewinnsprung im ersten Quartal

DUISBURG (dpa-AFX) - Die stark gestiegenen Stahlpreise haben dem Stahlhändler Klöckner & Co (KlöCo) im ersten Quartal einen Gewinnsprung beschert. Das operative Ergebnis (Ebitda) vor wesentlichen Sondereffekten liege mit 201 Millionen Euro über der bisherigen Erwartung von 130 bis 180 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Duisburg überraschend mitteilte. Das sind knapp 55 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

In den ersten drei Monaten seien wesentliche Sondereffekte - insbesondere aus dem Verkauf von Immobilien in der Schweiz sowie in Frankreich - in Höhe von 53 Millionen Euro erzielt worden. Detaillierte Quartalszahlen soll es am 4. Mai gegeben. Der KlöCo-Aktienkurs zog auf die Nachrichten hin an und stieg zuletzt um gut drei Prozent.

Bereits Anfang März hatte das SDax-Unternehmen mitgeteilt, für das laufende Jahr ein weiteres Anziehen der Nachfrage zu erwarten. Dabei dürfte der Bedarf vor allem in den Kernmärkten Europa und Nordamerika steigen, hatte es geheißen./mis/jha/