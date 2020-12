Index-Rotation: Siemens Energy nimmt Platz im MDax ein, jede Menge Veränderungen im SDax und Tesla steigt in den S&P 500 auf

Seit diesem Montag ist die neue Rotation der verschiedenen deutschen Indizes in Kraft getreten und hat für einige Platzwechsel gesorgt. Die Veränderungen im Überblick:

Siemens Energy ist von jetzt an MDax-Mitglied. Weichen muss dafür der Leasinganbieter Grenke, wie die Deutsche Börse Anfang Dezember bekannt gegeben hatte. Im Dax bleibt hingegen alles beim Alten. Langfristig wird Siemens Energy von vielen Marktbeobachtern aber als ein Dax-Kandidat eingestuft.

Jede Menge Stühlewechsel im SDax

Durch den Abstieg von Grenke in den SDax verliert Tele Columbus seinen Platz im Nebenwerte-Index. Darüber hinaus gibt es dort weitere Änderungen: Der Online-Broker Flatex, der Rüstungselektronikhersteller Hensoldt, die Online-Möbelhändler Home24 und Westwing, der Biodieselhersteller Verbio sowie der Autozulieferer ElringKlinger sind nun dort zu finden.

Dafür scheiden – neben Tele Columbus – die folgenden Unternehmen aus: der Autozulieferer Leoni, der Finanzdienstleister Wüstenrot & Württembergische, der Werkzeugmaschinenbauer DMG Mori, der UV-Technologiespezialist Dr. Hönle, der IT-Dienstleister Secunet sowie der Autowaschanlagen-Hersteller Washtec.

Tesla setzt Aufstieg zum Gipfel fort

Auch in den USA gibt es eine spannende Änderung im wichtigen S&P 500. Der Elektroautobauer Tesla wird von diesem Montag an im viel beachteten US-Index vertreten sein. Mit einem Börsenwert von mehr als 600 Milliarden US-Dollar wird das von Elon Musk geführte Unternehmen zu den Top 10 in dem breit gefassten Index sein. Experten rechnen damit, dass dies für einen weiteren Run auf die Aktie sorgen könnte, da viele ETFs und Fonds den S&P als maßgebliche Referenz hernehmen und Veränderungen in diesem in ihren eigenen Portfolios nachbilden.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: AshDesign / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Silber kaufen – Was Sie über Silber als Wertanlage wissen sollten!