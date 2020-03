KfW-Notfallkredite stehen Firmen ab Montag zur Verfügung

Frankfurt (Reuters) - Die staatliche Förderbank KfW und die Banken wollen den deutschen Unternehmen so schnell wie möglich notwendige Kredite zur Verfügung stellen.

Ab Montag könnten Firmen, die durch die Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten seien, die neuen Sonderkredite der KfW in Anspruch nehmen, teilte die KfW am Mittwoch mit. Anträge könnten ab sofort über die Hausbank eingereicht werden. "Wir übernehmen Verantwortung und tun alles, um Unternehmen in Deutschland zu helfen und sie schnell mit Liquidität zu versorgen", sagte KfW-Chef Günther Bräunig. "In Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig zusammenzuhalten."

Damit die Firmen schnell an neue Darlehen kommen, sollen die Kreditgenehmigungsprozesse vereinfacht werden. Die Privatbanken, Sparkassen und Volksbanken würden zusammen mit der KfW an einem Strang ziehen, versprach Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, dem diesjährigen Federführer der Deutschen Kreditwirtschaft. Den Instituten sei bewusst, dass sie zusammen mit der KfW eine zentrale Rolle bei der Krisenbewältigung hätten.