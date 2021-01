Replaced by the video

Nicht nur der deutsche Leitindex ist in der ersten Woche im Jahr 2021 auf Rekordjagd gegangen. Auch viele Werte aus der Wasserstoff-Branche sind sehr gut in das neue Jahr gestartet. Die Aktie von Plug Power hat nicht einmal ein Jahr gebraucht, um ein waschechter Tenbagger zu werden.

Diese Entwicklung hat auch dem Musterdepot von Markus Weingran sehr gut getan. Vor etwas mehr als einem Jahr wurde es gestartet und liegt mittlerweile mehr als 62 Prozent im Plus. Vor allen Dingen die Aktie von Lang & Schwarz und das Papier von Plug Power haben zu dieser sehr guten Entwicklung beigetragen.

Zudem haben sich drei weitere Titel im Depot sich in kürzester Zeit verdoppelt. Neben den aktuellen Nachrichten zeigt unser Redaktionsleiter Ihnen unter der Woche auch, wie sie erfolgreich ein ausgewogenes Depot führen können. Schauen Sie einfach mal in die Mahlzeit-Folgen rein und lassen Sie die Woche noch einmal in Ruhe Revue passieren.

Die Woche im Überblick mit Mahlzeit:

