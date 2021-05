onvista Mahlzeit: Dax schlägt sich eigentlich gut – BYD, Alibaba, Palantir,Telekom, Varta und welches Spiel treibt Elon Musk mit den Kryptowährungen?

Replaced by the video

Trotz Inflations- und Zinssorgen hat sich der deutsche Leitindex in der abgelaufenen Woche gar nicht so schlecht geschlagen. Trotz heftiger Schwankungen hat der Dax in den vergangenen 5 Handelstagen um 0,11 Prozent zugelegt. Auch der Mai ist bislang nicht so schlecht verlaufen, wie Anleger annehmen könnten. Hier steht lediglich ein Minus von 0,28 Prozent unterm Strich.

Schlimmer erwischt hat es dagegen die Tech-Werte weltweit. Die Nasdaq ist aus der abgelaufenen Woche mit einem Minus von 2,34 Prozent gegangen und den TecDax hat es mit einem Minus von 2,91 Prozent noch etwas schlimmer erwischt. Auch der Mai ist für beide Indizes bislang alles andere als ein guter Monat. Die US-Technologiebörse verliert seit Monatsanfang 4,43 Prozent und für das deutsche Pendant geht es sogar 5,61 Prozent in die Tiefe.

Zahlen gab es in der abgelaufenen Woche ebenfalls noch einmal zu Genüge. Alleine am Mittwoch haben mit der Bayer, Telekom, Allianz, RWE, Merck und Deutsche Wohnen gleich 6 Dax-Werte ihre Bilanzen gelüftet. Durch die Bank gab es hier gute Nachrichten.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Die Woche im Überblick:

Donnerstag: Vatertag

Mittwoch: Zahlengewitter lässt Dax innehalten - BYD, Telekom, Varta, SMA Solar und Palantir setzt in Zukunft auf Bitcoin

Dienstag: Dax bekommt wieder Inflationsängste - Vuzix, EON, Va-Q-Tec und Plug Power hilft ein gutes Trading-Update auch nicht mehr

Montag: Dax noch im Wochenende - Biontech, Telekom, Varta und zwei Neuzugänge im Musterdepot

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de

Haben Sie schon unsere Spezial-Sendung angeschaut?

10 Stunden / 10 Experten - Wasserstoff, E-Mobility, China-Aktien und ETF´s - von Apple über Infineon bis hin zu Weichai