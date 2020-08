onvista Mahlzeit: Im Dax ist heute Wassertreten angesagt – Eon, Tesla, Delticom und Impfstoffhoffnung Moderna legt wieder kräftig zu

Das großartig angekündigte neue Hilfspaket der Trump Regierung könnte noch eine Weile auf sich warten lassen. Dienstag wurde gemunkelt, dass es frühestens September da ist. Daraufhin haben im späten Handel an der Wall Street einige Anleger ihre Gewinne mitgenommen. Der Dax kann sich zur Mittagszeit noch nicht entscheiden, in welche Richtung es heute gehen soll. Nach einem Start im Minus versuchte der deutsche Leitindex noch einmal die Marke von 13.000 Punkten in Angriff zu nehmen, scheiterte dabei aber und dreht wieder ins Minus.

Heute spielt die Musik auch wieder vornehmlich in den hinteren Reihen. Die Aktien von Delticom und Freenet erfreuen sich großer Beliebtheit. Eon steht auch im Fokus, der Essener Versorger hat seine Prognose für das laufende Jahr gekürzt. Mit Evotec, Leoni und Singulus haben weitere Unternehmen ihr Zahlen präsentiert.

