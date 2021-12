onvista Mahlzeit: Jahresendrallye lahmt weiterhin – Rivian, Valneva, Telekom, Plug Power und welche Aktien sind die Favoriten für 2022?

Replaced by the video

Das Börsenjahr 2021 ist auf der Zielgerade. Mitte der Woche flammte die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Jahresendrallye noch einmal auf. Nachdem Jerome Powell den neuen Kurs der amerikanischen Notenbank verkündet hatte, atmeten die Märkte wieder auf und es kam wieder Schwung in die Kurse. Allerdings kamen die Zinssogen sofort wieder auf. Nachdem die Bank of England überraschend die Zinsen anhob. Damit war die neue Dynamik schon wieder nach noch nicht einmal 24 Stunden wieder Geschichte und die deutlichen Kursgewinne von Freitag zum Teil schon wieder aufgebraucht.

Was das neue Jahr bringen könnte und welche Aktien besonders im Fokus stehen könnten, dass haben sich Markus Weingran und Martin Görsch in der Freitags-Ausgabe angeschaut.

Welche Aktien nach Zinserhöhung der Fed sich besonders gut geschlagen haben, dass erfahren Sie in der Ausgabe von Mittwoch. CNBC hat dafür die Jahre 2004 und 2015 besonders genau unter die Lupe genommen.

Dienstag hat sich Markus Weingran einen Pennystock genauer angechaut. Sollten die Gerüchte stimmen, dann könnte aus dem Pennystock durchaus ein Highflyer werden.

Zu Wochenbeginn ist auch das neue Musterdepot für 2022 an der Start gegangen. Im Laufe der Woche hat es Markus mit 20 Werten befüllt. Es wird im kommenden Jahr nich verändert uns Sie können sich mit unserem Redaktionsleiter messen. Die Regeln sind ganz einfach. Startkapital sind 100.000 Euro. Das Musterdepot muss Werte enthalten – nur Aktien oder ETF´s. Jeder Position im Musterdepot muss in etwas gleich gewichtet sein – rund 5.000 Euro. Wenn Sie ihr Musterdepot erstellt haben, dann machen Sie einen Screenshot davon und schicken Sie ihn an MahlzeitMusterdepot@onvista.de.

Viel Spaß beim Mitspielen und Anschauen:

Freitag: Welcome back Zinssorgen - Mahlzeit meets Chartzeit für Ausblick & Favoriten für 2022 - Nvidia, Marvell, Ford, VW und der erste Rückschlag für Rivian

Donnerstag: Jerome Powell verleiht Jahresendrallye wieder Schwung - Alibaba, Valneva, Zalando und Shell macht Appetit auf einen ganz bestimmten Spac

Mittwoch: Dax vor Fed-Entscheid etwas mutiger - Tesla, Telekom, Plug Power und diese US-Aktien haben sich nach Zinserhöhungen besonders gut geschlagen

Dienstag: Dax wachsam vor Fed-Entscheid - Nike, MTU, Ceconomy und wird dieser Pennystock jetzt ein Highflyer?

Montag: Dax startet freundlich in die Woche - Peloton, Daimler, Bayer, Morphosys und Musterdepot 2022 startet mit 6 Werten

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de