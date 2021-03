onvista Mahlzeit: US-Techwerte trotz Powell weiter unter Druck – VW, Varta, Alibaba, Plug Power und Dividendenjagd ist eröffnet

Replaced by the video

Gespannt haben alle auf die Rede von Jerome Powell gewartet. Kurzfristig konnte der Chef der Fed auch die Zins- und Inflationsängste der Anleger bremsen. Besonders die Aussage, dass die amerikanische Notenbank bis 2023 nicht die Leitzinsen antasten wird, verhalf zumindest dem Dow Jones auf die Sprünge. Die „Old Economy“ steht in den USA aktuell in der Gunst der Anleger deutlich höher, als die lange Zeit gut gelaufenen Tech-Werte der Nasdaq. Hier nehmen die Anleger weiterhin die Übertreibungen aus dem Markt.

Während die US-Indizes allesamt in der vergangenen Woche ein Minus verbuchten, konnte der Dax im gleichen Zeitraum ein Plus von 0,82 Prozent verbuchen. Besonders die Aktie von VW gibt seit Wochenanfang richtig Gas. Warum die Stämme dabei besser laufen, als die im Dax gelisteten Vorzüge erfahren Sie in der Folge von Mittwoch.

Mittwoch waren alle Augen auf Plug Power gerichtet. Der amerikanische Wasserstoff-Spezialist muss die Bilanzen für 2018,2019 und 2020 korrigieren. Nachdem die Aktien in den vergangenen Wochen schon nicht auf der Sonnenseite stand, ist der Schlamassel jetzt perfekt. Was Anleger jetzt mit der Aktie machen sollten, hat Markus am Mittwoch erklärt.

Dienstag ist ein neues Musterdepot von Redaktionsleiter Markus Weingran an den Start gegangen. Diesmal sind Dividenden-Werte der Anlageschwerpunkt. Das Depot ist mit 11 Werten gestartet und Freitag ist ein weiterer dazugekommen.

Die wichtigsten Themen der Woche mit Mahlzeit:

