Rivian: Elon Musk kommentiert Hype um Börsengang der Konkurrenz – der „wahre Test“ steht noch bevor

Der Börsengang des Elektroautobauers Rivian war ein voller Erfolg: Die Aktien sind in den ersten beiden Tagen an der Nasdaq um 57 Prozent gestiegen und auch heute notieren sie im vorbörslichen US-Handel gut 3 Prozent im Plus.

Mit seinem ersten Serien-Elektro-Pick-up R1T hat Rivian ein Alleinstellungsmerkmal und konnte die Gunst der Anleger gewinnen – der wahre Test steht jedoch noch aus, denn das Unternehmen hat gerade erst begonnen, seine Fahrzeuge zu produzieren und schreibt bisher hohe Verluste, da noch kaum Umsätze generiert werden konnten.

Auch Tesla-Chef Elon Musk hat den Börsengang des Rivalen kommentiert und sieht den wahren Test für Rivian noch kommen: „Es gab Hunderte von Automobil-Startups, sowohl Elektro- als auch Verbrennungsmotoren, aber Tesla ist der einzige amerikanische Autohersteller, der in den letzten 100 Jahren eine hohe Serienproduktion und einen positiven Cashflow erreicht hat“, sagte Musk in einem Tweet am Donnerstag. Er fügte hinzu: „Ich hoffe, dass sie in der Lage sind, eine hohe Produktion und einen ausgeglichenen Cashflow zu erzielen. Das ist der wahre Test.“

Rivian hat laut eigenen Angaben über 55.000 Vorbestellungen für den Pick-up R1T und einen Vertrag über den Bau von 100.000 Elektrolieferwagen für Amazon bis zum Jahr 2030. Jedoch steht die Konkurrenz auch aus Richtung der traditionellen Autobauer nicht mehr an der Seitenlinie. Der Hersteller Ford steht mit einem eigenen Elektro-Pick-up des in den USA extrem beliebten Modells F 150 in den Startlöchern und dürfte einen harten Kampf um Marktanteile in dem Segment der Kleinlaster liefern.

Werbung Knock-Outs zur Tesla Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Lesen Sie auch:Rivian: großer Hype um Börsengang des Tesla-Konkurrenten - was Rivian besonders macht und wie die Chancen und Risiken einzuschätzen sind

Angesichts des deutlichen Hypes im Zuge des Börsengangs scheinen die Anleger jedoch vorerst bereit zu sein, dem Newcomer ein wenig Vertrauensvorschuss zu geben.

Lesen Sie auch: Drei Fragen an Bernecker: Ihre Einschätzung zur Inflationsgefahr, wird Valneva das nächste Biontech und ist der Hype um Rivian gerechtfertigt?

onvista-Redaktion

Titelfoto: Miro Vrlik Photography / Shutterstock.com

Testsieger onvista bank: Kostenlose Depotführung, nur 5,- € Orderprovision und komfortables Webtrading! Mehr erfahren > > (Anzeige)