SARTORIUS - Aktie vor weiterem Verkaufssignal

Die Sartorius-Aktie startete im März 2009 nach einem Tief bei 1,50 EUR zu einer phantastischen Rally und kletterte im November 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 631,60 EUR. Ein Allzeithoch ist der höchste Kurs, den eine Aktie oder ein Index in ihrer/seiner Historie erreicht hat.

Seit diesem Rekordhoch korrigiert die Aktie des Anbieters von Laborausrüstung. Dabei fiel er im Februar 2022 unter eine Variante des Aufwärtstrends seit März 2009. Nach einem Tief bei 345,70 EUR startete ein Pullback an diese gebrochene Trendvariante. In der letzten Woche und auch zu Beginn dieser Woche kommt es zu einem Rückfall unter 345,70 EUR. Allerdings liegt bei 332,63 EUR mit dem EMA 200 bereits die nächste wichtige Unterstützung. Diese hält bisher.

Weiteres Abwärtspotenzial?

Das Chartbild der Sartorius-Aktie macht keinen bullischen Eindruck. Vielmehr haben sich mit dem Bruch des langfristigen Aufwärtstrends und einem sauberen Pullback an diesen Trend die bärischen Anzeichen verfestigt.

Der EMA 200 (Wochenbasis) kann jederzeit gebrochen werden. Anschließend wäre zumindest ein Abverkauf in Richtung 274,70 EUR und damit an das log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 möglich. Aufgrund des Bruchs des langfristigen Aufwärtstrends droht sogar ein völliger Abverkauf dieser Rally, also ein Rücksetzer in Richtung 164,20 EUR. Dort unten wäre die Aktie nach den aktuellen Schätzungen mit einem 2023er KGV von 16 bewertet. Dann wäre sie spottbillig. Daher ist eher nicht damit zu rechnen, dass sich die Abwärtsbewegung bis dorthin ausdehnt. Aber man sollte diesen Bereich für einen weiteren starken Einbruch an den Märkten im Hinterkopf behalten.

Damit sich das Chartbild verbessert, müsste die Aktie über das Hoch des Pullbacks bei 425,50 EUR ausbrechen. Dann wäre eine Erholung gen 483,30-502,00 EUR möglich.

Fazit: Der Abverkauf in der Sartorius-Aktie dürfte zunächst noch weitergehen. Hauptziel ist der Bereich um 274,70 EUR.

Zusätzlich lesenswert:

RHEINMETALL - Rücksetzer zu Ende?

VARTA - Setzen sich die Bären nun durch?

CONTINENTAL - Jetzt wird es ernst!

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Sartorius-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)