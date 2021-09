SFC Energy: Die guten Nachrichten gehen weiter – Aktie stemmt sich gegen schwaches Marktumfeld

Die guten Nachrichten bei SFC Energy gehen weiter. Nachdem der Wasserstoffspezialist erst am Dienstag mit zwei Kooperationen den Einstieg in den indischen Markt verkündet hat, gibt es heute den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte EFOY Brennstoffzellen.

Auftrag für etwa 4 Millionen Dollar

LiveView Technologies (LVT) ordert mehr als 600 EFOY Brennstoffzellen zum Einsatz in mobiler Überwachungstechnik. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf etwa USD 4 Mio. und stellt somit den größten Auftrag für EFOY Brennstoffzellen seit SFC Energy-Unternehmensbestehen dar. Die geplante Auslieferung erfolgt in den nächsten sieben Quartalen.

Grünes Kraftwerk für Kameras

Die EFOY Brennstoffzellen bilden das grüne Kraftwerk der LVT Rapid Deployment Trailer. Die mobilen Systeme sind mit Kameratürmen ausgerüstet und können flexibel in verschiedenen Bereichen zum Einsatz kommen. So stellen Supermarktketten die Kamerasysteme auf ihren Parkplätzen zur Überwachung und effizienteren Nutzung der Parkflächen auf. Auf Baustellen übernehmen sie die Funktion einer Zutrittskontrolle. Häufig besteht an den Einsatzorten kein Zugang zum konventionellen Stromnetz. Daher benötigt der Trailer eine zuverlässige, autarke und saubere Energiequelle.

Aktie kämpft mit der Marke von 30 Euro

Die Anleger haben die Nachricht vorbörslich freudig aufgenommen und die Aktie über 4 Prozent in die Höhe geschickt. Allerdings bröckeln die Gewinne in einem schwachen Markumfeld wieder etwas ab. Somit ist immer noch nicht entschieden, ob die Aktie im dritten Anlauf die Marke von 30 Euro nachhaltig überwinden kann. Daher bleibt es bei unserer Einschätzung, dass die Aktie langfristig für risikofreudige Anleger interessant bleibt.

Von Markus Weingran

Foto: Homepage SFC Energy

