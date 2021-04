Starker Aprilstart im DAX: Osterfreie Trading-Tage

So schnell endete die Konsolidierung

Im Nachthandel des Futures bewegte sich der DAX bereits auf neue Höhen und bestätigte diesen Drang am frühen Morgen. Dies passt zur Saisonalität, wie Ingmar Königshofen im Interview resümierte:

So konnte nach dem XETRA-Start direkt ein neues Rekordlevel erreicht und ausgebaut werden. Nicht mehr die 15.000 stand im Interesse der Marktteilnehmer, sondern die 15.100er-Marke.

In der Korrektur am Vormittag fiel der Index nicht mehr unter die Hochs vom Mittwoch zurück und zeigte damit eindrucksvoll, wie viel Momentum hinter dieser Bewegung steckt. Man könnte fast von Anlagenotstand sprechen, wäre hier nicht auch auf globaler Ebene eine ähnliche Entwicklung zu sehen gewesen.

Der marktbreite US-Index S&P500 erreichte erstmals in seiner Geschichte die runde Marke von 4.000 Punkten und zog damit auch andere Werte mit. Unser DAX übertraf zum Handelsende hin die bisherigen Hochs und hat das Rekordlevel nun auf 15.110 Punkte ausdehnen können.

Die höheren Erstanträge auf US-Arbeitslosenunterstützung aus den USA bremsten damit nicht wirklich. Vielmehr begeistern weiterhin die Aussicht auf Liquidität und die Umsetzung des US-Hilfspaketes die Börsianer.

Folgende Rahmendaten hinterließ der Markt vor dem Start in das verlängerte Wochenende:

Eröffnung 15.053,77 Tageshoch 15.110,92 Tagestief 15.032,52 Vortageskurs 15.008,34 Schlusskurs 15107,17

Nachbörslich kam es erneut zu höheren Kursen, die sich nun aber in der letzten Stunde des Wall Street Handels relativiere. Der Intraday-Verlauf ist an dieser Stelle zu sehen:

Damit startete der Kalendermonat April mit Gewinnen, nachdem der März bereits stark geschlossen hatte.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Eine Achterbahnfahrt erlebte diese Woche die Aktie von RWE und konnte heute dann wieder im Gewinn notieren und den DAX anführen. Gefolgt wurde sie von der ebenfalls eher defensiven Deutschen Wohnen und einer Erholung in der Adidas-Aktie.

Zu feiern gab es heute bei Delivery Hero die Aufstockung des Aktienpaketes eines Großinvestors. Der südafrikanische Anteilseigner "Naspers" erweiterte seine Beteiligung am Essensdienstleister von rund 20 Prozent auf knapp ein Viertel.

Bei den Automobilwerten war wenig Bewegung. Mit Blick auf Daimler muss der Dividendenabschlag von 1,35 Euro berücksichtigt werden. Aus den USA gab es jedoch bei Tesla eine Meldung, die wir hier dokumentierten:

Am Morgen sprachen wir noch über das neue Jahreshoch von Henkel - am Abend stand die Aktie als Flop im DAX fest. So schnell ändert sich teilweise der Markt, was man ebenfalls erwähnen sollte.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Ein weiterer Plustag bestärkt den Aufwärtstrend im mittelfristigen Chartbild, der nun auch ohne Trendlinie klar zu sehen ist:

Da hier am Freitag kein stattfindet, kann die Deutsche Börse erst in der kommenden Woche auf die US-Arbeitsmarktdaten reagieren. Sie werden morgen um 14.30 Uhr veröffentlicht.

Gerne geben wir am Dienstag eine neue Einschätzung zum Aktienmarkt auf diesem Kanal ab. Schalten Sie dazu unseren youtube-Kanal der LS-Exchange gegen 9.00 Uhr ein.

Einen angenehmen Feierabend und ein ruhiges Osterfest wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

