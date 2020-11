Tagesausblick für 25.11.: DAX fester. Öl bricht aus!

Die Aktien vonundprofitierten von positiven Analysteneinschätzungen. Diewird im September 2021 den DAX ® von 30 auf 40 Titel aufstocken. Mit den aktuellen Daten kämen unter anderemandin den Index. Damit dürfte im kommenden Sommer auch Bewegung in den MDAX ® und SDAX ® kommen. Potenzielle Aufstiegskandidaten sind imenthalten.profitierte von positiven Analystenkommentaren sowie der Aussicht auf den Start der Impfstoffproduktion von. Der Biotechkonzern kooperiert bei der Produktion mit Dermapharm. Der Luftfahrtverband erwartet bei Airlines für 2020 und 2021 höhere Verluste als zunächst erwartet. Die Aktie vongewann heute dennoch deutlich an Höhe. Das MTU Aero Engines -Joint Venture in China plant einen zweiten Standort. Die Meldung kam bei Anlegern gut an. Die Aktie stieg über die Marke von EUR 200.sackt deutlich ab, nachdem erneut Spekulationen um Konkurrenzdruck aus Asien kursierten. Die-Tochterplant die Produktion von Scania-Lastwagen in China. Sowohl das Papier von VW als auch die Aktie von Traton gaben daraufhin Gas.