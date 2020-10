Vorbörse: Hoffnung auf neues Konjunkturpaket hilft Wall Street auf die Sprünge – Dax auch ein Stück höher erwartet

DEUTSCHLAND: – GEWINNE ERWARTET – Konjunkturhoffnungen dürften die Stimmung unter Investoren am Dienstag nochmals heben. Erwartet werden leichte Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt. Mit 12.865 Punkten indizierte der Broker IG den Leitindex Dax rund eine Stunde vor der Eröffnung 0,3 Prozent höher. US-Präsident Donald Trump ist nach einer dreitägigen Krankenhaus-Behandlung wegen seiner Covid-Erkrankung ins Weiße Haus zurückgekehrt. Anleger setzen zudem verstärkt auf einen Deal im Ringen um ein weiteres US-Konjunkturpaket. „Donald Trump hat sich in den Wahlumfragen bislang nicht gerade gut geschlagen“, merkte Analyst David Madden vom Handelshaus CMC Markets an. Das könne die Republikaner dazu bewegen, den Demokraten Zugeständnisse beim Aushandeln weiterer Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft zu machen.

USA: – GEWINNE – Mit deutlichen Kursaufschlägen haben die US-Börsen am Montag auf Nachrichten zum Genesungsprozess des am Coronavirus erkrankten US-Präsidenten Donald Trump reagiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,68 Prozent auf 28.148,64 Punkte. Ähnlich stark legte der breit gefasste S&P 500 mit plus 1,80 Prozent auf 3.408,60 Punkte zu. Noch besser sah es für den technologielastigen Nasdaq 100 aus, der 2,25 Prozent auf 11.509,06 Punkte gewann.

ASIEN: – GEWINNE – Nachlassende politische Unsicherheit in den USA infolge der Entlassung des US-Präsidenten Donald Trump aus de Krankenhause hat am Dienstag den Börsen Asiens Rückenwind verliehen. Zudem hoffen die Investoren auf eine baldige Einigung der Demokraten und Republikaner auf ein neues Hilfspaket für den angeschlagene US-Wirtschaft. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um rund ein halbes Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zog um etwa 0,7 Prozent an. An den Börsen Festlandchinas wurde wegen eines Feiertages erneut nicht gehandelt.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

DAX 12828,31 1,1%

XDAX 12884,21 1,27%

EuroSTOXX 50 3220,22 0,92%

Stoxx50 2924,44 0,46%

DJIA 28148,64 1,68%

S&P 500 3408,63 1,8%

NASDAQ 100 11509,06 2,25%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: – KAUM BEWEGUNG – Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag nahezu unverändert in den Handel gegangen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,06 Prozent auf 174,31 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,50 Prozent.

An möglicherweise kursbewegenden Konjunkturdaten steht am Dienstagmorgen die Veröffentlichung des deutschen Auftragseingangs im verarbeitenden Gewerbe für August an. Am Nachmittag wird dann die US-Handelsbilanz erwartet.

Bund-Future 174,23 +0,01%

DEVISEN: – WEITER UNTER 1,18 $ – Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel die Gewinne vom Wochenauftakt verteidigt. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1789 Dollar und damit so viel wie am Vorabend. Am Montag war der Eurokurs wegen der wieder besseren Stimmung an den Finanzmärkten gestiegen, schaffte aber nicht den Sprung über die Marke von 1,18 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1768 (Freitag: 1,1730) Dollar festgesetzt, der Dollar hatte damit 0,8498 (0,8525) Euro gekostet.

Der Euro profitierte dabei von der gestiegenen Risikoneigung an den Finanzmärkten. Die Nachricht von US-Präsident Donald Trumps gesundheitlicher Erholung sorgte dort für etwas Zuversicht. Der Dollar, der als Weltleitwährung normalerweise von Unsicherheiten an den Finanzmärkten profitiert, wurde deshalb weniger gesucht. Zudem fielen einige Konjunkturdaten aus der Eurozone wie die Einkaufsmanagerindizies für den Dienstleistungssektor und der Einzelhandelsumsatz besser als erwartet aus.

Euro/USD 1,1793 0,09%

USD/Yen 105,66 -0,09%

Euro/Yen 124,61 0%

ROHÖL: – ANSTIEG – Die Ölpreise haben am Dienstag im asiatischen Handel ihre deutlichen Vortagesgewinne gehalten. Investoren sind mit Blick auf ein weiteres US-Hilfspaket für die wegen der Corona-Krise angeschlagene Wirtschaft optimistischer geworden. So laufen die entsprechenden Gespräche zwischen den Demokraten und den Republikanern weiter, wenngleich es noch keinen Durchbruch gab. US-Präsident Donald Trump drängt derweil auf einen Deal.

Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,55 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 24 Cent auf 39,46 Dollar.

Am Vortag waren die Ölpreise auch wegen Signalen gesundheitliche Fortschritte des mit dem Coronavirus infizierten Trump deutlich gestiegen. Seine Einweisung ins Krankenhaus und die dadurch entstandene politische Unsicherheit hatten am Wochenende die Investoren zunächst verunsichert. Mittlerweile wurde Trump aus dem Krankenhaus entlassen. Eine endgültige Entwarnung hinsichtlich seines Gesundheitszustandes geben die Ärzte allerdings noch nicht.

Ob die Ölpreise ihre jüngste Erholung fortsetzen werden, hängt nun vor allem von den wirtschaftlichen Perspektiven ab. Neue Konjunkturstimuli der US-Regierung sowie Anzeichen einer Wirtschaftsbelebung würden helfen.

Brent 41,57 +0,28 USD

WTI 38,48 +0,26 USD

onvista Mahlzeit: Bei Varta lassen die Short Seller nicht locker!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– CITIGROUP HEBT AAREAL BANK AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 25,70 EUR

– CITIGROUP HEBT DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL)

– DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 39 (40) EUR – ‚HOLD‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 67 (62) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 50 (43) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

– GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 76 (77) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES QUARTERLY BEST IDEAS U.A.: HELLA, ZUR ROSE

– JEFFERIES QUARTERLY BEST IDEAS U.A.: INSTONE, CANCOM, COVESTRO, FLATEX, SIXT ST.

– JEFFERIES STARTET SIEMENS ENERGY MIT ‚BUY‘ – ZIEL 28 EUR

– CITIGROUP HEBT AAREAL BANK AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 25,70 (17,70) EUR

– DEUTSCHE BANK NIMMT CANCOM MIT ‚BUY‘ WIEDER AUF – ZIEL 55 EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 108 (106) EUR – ‚BUY‘

– BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR WIZZ AIR AUF 3690 (4360) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AMS AUF 25 (23) CHF – ‚OUTPERFORM‘

– GOLDMAN HEBT TELEPERFORMANCE AUF ‚CONV. BUY LIST‘ (BUY) – ZIEL 365 (305) EUR

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AMADEUS IT AUF 67 (60) EUR – ‚BUY‘

– GOLDMAN SENKT EUROFINS SCIENTIFIC AUF ‚BUY‘ (CONV. BUY LIST) – ZIEL 840(800)EUR

– JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR IMPERIAL BRANDS AUF 2139 (2166) PENCE – ‚BUY‘

– JPMORGAN HEBT ANDRITZ AUF ‚OVERWEIGHT‘ (NEUTRAL) – ZIEL 40 (39) EUR

– JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 2,30 (2,60) EUR – ‚NEUTRAL‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 175 (155) SEK – ‚SECTOR PERFORM‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PHILIPS AUF 47,50 (47,00) EUR – ‚CONVICTION BUY LIST‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure

Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren des Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Dezember 2022 dauern.

10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: Daimler, Investorenkonferenz mit Daimler-Chef Ola Källenius zur Produktstrategie (online)

13:30 EUR: Beginn Prozess gegen mehrere Angeklagte wegen Bildung eines Buskartells

14:00 DEU: Online-Pk Ingka Group zu Ikea-Geschäftsjahr 2020 (31. August) mit CEO Jesper Brodin

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 08/20

14:00 USA: IWF und Weltbank Jahrestagung (online) Auftakt-Pk mit IWF-Chefin Georgieva

14:30 USA: Handelsbilanz 08/20

16:40 USA: Fed-Chef Jerome Powell hält eine Rede anlässlich NABE-Conference in Chicago

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

EUR: Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister

EUR: EU-Ukraine-Gipfel mit EU-Ratschef Charles Michel, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyi

EUR: Informelle Tagung der EU-Energieminister (Abschluss)

14:30 Pk mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und EU-Energiekommissarin Kadri Simson

SONSTIGE TERMINE

09:00 LUX: EuGH-Gutachten – gilt Bereitschaftszeit als Arbeitszeit?

HINWEIS

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Auftragseingang Industrie, Aug

Monatsvergleich +2,8 +2,8

Jahresvergleich -3,8 -7,3

GROSSBRITANNIEN

(Keine marktbewegenden Daten erwartet.)

USA

14.30 Uhr

Handelsbilanz, Aug -66,2 -63,6 (in Mrd USD)

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Curioso / shutterstock.com