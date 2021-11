Vorbörse: Inflation sorgt für Unruhe an der Wall Street – Dax auch nicht erfreut – Euro unter Druck

DEUTSCHLAND: – LEICHTE KURSVERLUSTE – Der Dax dürfte am Donnerstag etwas schwächer in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex knapp eine Stunde vor Handelsstart 0,27 Prozent unter seinem Vortagesschluss auf 16 025 Punkte. Er dürfte damit aber über der Marke von 16 000 Punkten bleiben, die von Börsianern derzeit als richtungweisend angesehen wird. Negative Impulse gibt es von den New Yorker Börsen. Während die europäischen Märkte am Vortag noch die sich weiter beschleunigende US-Inflation abschüttelten, seien die US-Märkte nicht annähernd so widerstandsfähig gewesen, sagte Marktbeobachter Michael Hewson von Markets.com. Der Dow Jones Industrial etwa ging nach Börsenschluss in Europa auf Konsolidierungskurs.

USA: – INFLATION BEREITET SORGE – Eine sich weiter beschleunigende Inflation hat die Laune der Anleger am US-Aktienmarkt am Mittwoch getrübt. Anfangs noch hatten sich die US-Preisdaten kaum nachteilig ausgewirkt auf die Börsenkurse, dann aber gerieten sie mit den steigenden Renditen am Anleihemarkt stärker unter Druck. Nach ihren jüngsten Rekorden befinden sich die Börsen-Indizes in New York nun auf Konsolidierungskurs. Der Dow Jones Industrial verlor 0,66 Prozent auf 36 079,94 Punkte.

ASIEN: – ÜBERWIEGEND KURSGEWINNE – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland umfasst, legte um 1,3 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong trat hingegen auf der Stelle, während der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,6 Prozent zulegte. Der hochverschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat sich mit einer weiteren Zinszahlung auf Anleihen offenbar erneut Luft verschafft.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 170,32 0,00%

DEVISEN: Der Euro hat am Donnerstag weiter unter Druck gestanden. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,1465 US-Dollar und damit so wenig wie letztmalig im Juli 2020. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch deutlich höher auf 1,1558 Dollar festgesetzt.

Auslöser der kräftigen Euro-Verluste sind Inflationsdaten aus den USA vom Vortag. Mit 6,2 Prozent sind die Verbraucherpreise im Oktober so stark gestiegen wie seit 31 Jahren nicht mehr. Die hohe Inflation weckt Erwartungen auf Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed, was den Dollar als Anlagewährung tendenziell attraktiver werden lässt. Er wertet gegenüber anderen Währungen wie dem Euro auf.

Am Donnerstag stehen dagegen eher wenige Wirtschaftsdaten an, die für Marktbewegung sorgen könnten. In den USA herrscht feiertagsbedingt überwiegend Ruhe. In der Eurozone äußern sich einige hochrangige Zentralbankvertreter.

Euro/USD 1,1479 0,01

USD/Yen 113,9635 0,06

Euro/Yen 130,8225 0,07

ROHÖL: Die Ölpreise haben sich am Donnerstag stabilisiert, nachdem sie am Vortag deutlich nachgegeben hatten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,71 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls leicht auf 81,45 Dollar.

Am Mittwoch waren die Rohölnotierungen erheblich unter Druck geraten, nachdem US-Inflationszahlen für den Monat Oktober bekannt wurden. Mit 6,2 Prozent markierte die Inflationsrate einen 31-jährigen Höchststand. Der US-Dollar wertete nach den Daten auf, was Erdöl für Investoren außerhalb der Dollarraums verteuerte und auf deren Nachfrage lastete. Hintergrund der Dollar-Stärke sind steigende Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed.

Auch neue Lagerdaten aus den USA lasteten auf den Ölpreisen. Das US-Energieministerium hatte am Mittwoch moderat steigende Vorräte an Rohöl gemeldet. Es war der dritte Wochenanstieg in Folge. Die wachsenden Reserven dämpfen etwas die Sorgen über ein zu knappes Rohölangebot, die zuletzt den Markt dominiert hatten.

Brent 82,80 0,16 USD

WTI 81,52 0,18 USD

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Zurich Insurance Group, 9Monatsumsatz

07:00 DEU: Aareal Bank, Q3-Zahlen (9.00 h Call)

07:00 DEU: Merck KGaA, Q3-Zahlen (detailliert) (Pressecall 9.30 h, Analystencall 14.00 h)

07:00 DEU: Siemens, Jahreszahlen (8.00 Pk, Analystencall 10.00 h)

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 10/21

07:00 DEU: Bilfinger, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: K+S, Q3-Zahlen (13:30 Kapitalmarkttag)

07:00 DEU: Stratec Biomedical, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Varta, 9Monatszahlen

07:00 DEU: RWE, Q3-Zahlen (13.00 h Analysten-/Investorencall)

07:00 DEU: SLM Solutions, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Windeln.de, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Procredit, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Bauer, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 JPN: Suzuki Motor, Halbjahreszahlen

07:00 LUX: ArcelorMittal, Q3-Zahlen

07:25 DEU: Bechtle, Q3-Zahlen (detailliert) (Call 10.30 h)

07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Umsatz (9.15 Pressecall, 14.00 h Analystencall)

07:30 DEU: Sixt SE, Q3-Zahlen (detailliert) (Call 10.30 h)

07:30 DEU: SGL Carbon, Q3-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q3-Zahlen (Pressecall 10.00 h, Analystencall 14.00h)

07:30 DEU: BayWa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: GFT Technologies, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: DIC Asset, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Evotec, 9Monatszahlen (detailliert) (14.00 h Call)

07:30 DEU: Edag Engineering, Q3-Zahlen

07:30 DEU: HHLA, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Aurelius, 9Monatszahlen

07:30 DEU: Deutz, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Zeal Network, Q3-Zahlen

07:30 NLD: Aegon, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Westwing Group, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Jost Werke, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Cancom, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Rhön Klinikum, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Global Fashion Group, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Süss Microtec, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Burberry, Halbjahreszahlen

10:00 DEU: BayernLB, 9Monatszahlen

10:30 DEU: dm, Jahres-Pk, Karlsruhe

13:55 NLD: NXP Semiconductors, Investor Day

14:00 DEU: Daimler Truck Kapitalmarkttag 2021

17:40 DEU: Patrizia, Q3-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q3-Zahlen

18:30 ITA: Pirelli, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Verbio, Q3-Zahlen

DEU: Hawesko, Q3-Zahlen

DEU: Vitesco Technologies, Q3-Zahlen

DEU: Leifheit, 9Monatszahlen (detailliert)

GBR: Aviva, Q3-Umsatz

ITA: Assicurazioni Generali, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 10/21

08:00 GBR: Industrieproduktion 09/21

08:00 GBR: BIP Q3/21 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: BIP 09/21

08:00 GBR: Handelsbilanz 09/21

12:00 POL: Verbraucherpreise 10/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Abschluss „Handelsblatt“-Autogipfel (digital) u.a. mit Porsche-Chef Oliver Blume, VW-Chef Herbert Diess, Daimler-Chef Ola Källenius und BMW-Chef Oliver Zipse

DEU: Deutsches Wirtschaftsforum der Verlagsgruppe „Zeit“, Frankfurt/M.

09:00 DEU: BGH verhandelt im Dieselskandal zur Verjährung von Schadenersatzansprüchen gegen VW, Karlsruhe

09:15 DEU: ifo Branchen-Dialog: Herausforderungen der Energie- und Klimapolitik, München

09:30 DEU: Video-Pressegespräch Bundesverband deutscher Banken (BdB) zu den Vorschlägen der EU-Kommission zur Umsetzung der „Basel III“-Reformen

09:30 LUX: EuGH-Gutachten zu erstattungsfähigen Rechtsanwaltskosten für Abmahnung bei Filesharing

09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Schutz von Rentenansprüchen bei Privatinsolvenz

10:00 DEU: Online-Pk des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln „Bye-bye Babyboomer – Wie wir unseren Wohlstand in Zukunft sichern“

11:00 EUR: Herbst-Wirtschaftsprognose der EU-Kommission

14:00 DEU: Erneuter Beginn Strafprozess wegen Bildung eines Buskartells, Augsburg

15:00 DEU: Pk Steuerschätzung mit Geschäftsführenden Bundesfinanzminister, Olaf Scholz (SPD)

17:00 EUR: „Eurobörsentag“ der „Börsen-Zeitung“ (Präsenz und Livestream) u.a. mit Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer

BEL: EU-Handelsministertreffen, Brüssel

GBR: Fortsetzung Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow (COP26)

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

— keine entscheidenden Daten erwartet —

GROSSBRITANNIEN

08.00 Uhr

Bruttoinlandsprodukt (BIP) Q3

Quartalsvergleich +1,5 +5,5

Jahresvergleich +6,8 +23,6

Industrieproduktion September

Monatsvergleich +0,2 +0,8

Jahresvergleich +3,1 +3,

USA

— keine entscheidenden Daten erwartet —

