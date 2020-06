Vorbörse: Wall Street erholt sich weiter – Dax macht nach Vortagsrallye ein kleines Päuschen

DEUTSCHLAND: – MODERATE VERLUSTE – Nach dem Vortageskurssprung halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt angesichts geopolitischer Spannungen und der weiteren Ausbreitung des Coronavirus in Peking erst einmal zurück. Zudem hatte die Corona-Pandemie die japanischen Exporte im Mai noch stärker belastet als ohnehin befürchtet. Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den Dax 0,27 Prozent tiefer auf 12.283 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex allerdings dank neuer Konjunkturprogramme in den USA kräftig zugelegt um fast dreieinhalb Prozent und sich wieder weit über der 12.000er-Marke etabliert. Der Korea-Konflikt nimmt an Schärfe derzeit wieder zu. Dazu kommen Spannungen zwischen Indien und China.

USA: – GEWINNE – An der Wall Street ist der jüngste Rücksetzer beim Dow Jones Industrial unter die Marke von 25.000 Punkten am Dienstag abgehakt worden. Die Hoffnung auf weitere umfangreiche Konjunkturmaßnahmen der US-Regierung stimmte die Anleger risikofreudig. An seinem dritten Gewinntag in Folge stieg der Dow um 2,04 Prozent auf 26 289,98 Punkte. Fast die Hälfte des Rückschlags der Vorwoche hat er nun schon wieder ausgeglichen.

ASIEN: – VERLUSTE IN JAPAN UND CHINA – Nach der Vortageskursrally infolge von Spekulationen über weitere US-Konjunkturmaßnahmen haben sich die Anleger in Japan und China am Mittwoch erst einmal zurückgehalten. Investoren warten angesichts der Spannungen zwischen Nordkorea- und Südkorea erst einmal ab. Zudem hatte die Corona-Pandemie die japanischen Exporte im Mai noch stärker belastet als ohnehin schon befürchtet, wie aktuelle Daten zur Wochenmitte zeigten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel rund eine Stunde vor Handelsende um knapp ein halbes Prozent. In Shanghai ging es für den CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt 0,20 Prozent nach unten und in Hongkong notierte der Hang Seng einen Tick im Minus.

Werbung Knock-Outs zum Ölpreis Brent Kurserwartung Ölpreis Brent -Rohstoff wird steigen Ölpreis Brent -Rohstoff wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

DAX 12315,66 3,39%

XDAX 12310,18 1,88%

EuroSTOXX 50 3242,65 3,39%

Stoxx50 3007,76 2,91%

DJIA 26289,98 2,04%

S&P 500 3124,74 1,9%

NASDAQ 100 9949,37 1,76%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 175,38 +0,01%

DEVISEN: – RUHIG – Der Kurs des Euro hat sich zur Wochenmitte kaum bewegt. Die Gemeinschaftswährung wurde am Mittwochmorgen zuletzt zu 1,1272 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Dienstagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1308 (Montag: 1,1253) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8843 (0,8887) Euro gekostet.

Der wieder ein wenig stärkere Dollar hatte den Euro bereits am Dienstagnachmittag spürbar unter die Marke von 1,13 Dollar gedrückt. Unerwartet gute Konjunkturdaten aus den USA hatten den Greenback gestützt, während erfreuliche Wirtschaftsnachrichten aus Deutschland kaum Beachtung fanden.

In den Blick rücken nun Daten zur Verbraucherpreisentwicklung in der Eurozone, die am späten Vormittag veröffentlicht werden. Am Nachmittag stehen dann Immobiliendaten aus den USA auf der Agenda.

Euro/USD 1,1276 0,11%

USD/Yen 107,21 -0,1%

Euro/Yen 120,89 0,01%

ROHÖL: - RÜCKGANG - Die Ölpreise sind am Mittwoch unter Druck geblieben. Damit setzte sich die bereits im späten Handel am Dienstag eingesetzte Gegenbewegung nach den jüngsten Gewinnen fort.



Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittwochmorgen 40,46 US-Dollar. Das waren 50 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 70 Cent auf 37,68 Dollar.



Zuletzt drückte wieder die anhaltende Furcht vor einer zweiten Corona-Welle auf die grundsätzlich positive Stimmung am Rohölmarkt. Nach dem Virus-Ausbruch auf einem Großmarkt in Peking wurde die chinesische Hauptstadt inzwischen teilweise abgeriegelt. Die Anleger fürchteten vor diesem Hintergrund, dass die Nachfrage nach Öl sinken könnte.



Zudem hatte die Corona-Pandemie die japanischen Exporte im Mai noch stärker belastet als erwartet.



Brent 40,25 -0,71 USD

WTI 37,45 -0,93 USD

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 51 (48) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 35,50 (30) EUR – ‚BUY‘

– HSBC HEBT RWE AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 37 (25) EUR

– BAADER BANK SENKT SOFTWARE AG AUF ‚ADD‘ (BUY) – ZIEL 36,50 (34) EUR

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ORACLE AUF 58 (57) USD – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR ORACLE AUF 51 (50) USD – ‚SECTOR PERFORM‘

– GOLDMAN HEBT WPP AUF ‚BUY‘ (NEUTRAL) – ZIEL 800 (680) PENCE

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR EURONEXT AUF 95 (92) EUR – ‚BUY‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Kingfisher, Jahreszahlen

09:30 DEU: Lotto24, Hauptversammlung (online)

09:30 DEU: SAP Sapphire Now Vison – Call mit CEO Klein

10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Henkel, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Dermapharm, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Symrise, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Mensch und Maschine, Hauptversammlung (online)

17:00 DEU: SAP Sapphire Now Vision – Webcast mit CFO Mucic

EUR: Kommission – Bisherige Prüffrist zur Fusion Fiat/PSA endet

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 05/20

08:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 05/20

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten) 04/20

10:00 ITA: Industrieaufträge 04/20

11:00 EUR: Bauproduktion 04/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/20 (endgültig)

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 10 Jahre / Volumen: 5 Mrd EUR

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 05/20

16:30 USA: EIA Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: WohnZukunftsTag des Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW)

09:30 DEU: Voraussichtlich Urteil im Prozess gegen Börsenspekulanten wegen Kursmanipulation

10:00 DEU: Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008

10:00 DEU: Oberlandesgericht Düsseldorf: Fortsetzung der Verhandlung über die Einsprüche von drei Kölsch-Brauereien gegen Bierkartell-Bußgelder

10:00 DEU: Pk der Handwerkskammern Halle und Leipzig zum Thema: Wie wirkt sich die Corona-Krise auf den Wirtschaftsstandort Mitteldeutschland aus

11:00 DEU: Vorstellung Tätigkeitsbericht des Datenschutzbeauftragten der Bundesregierung, Ulrich Kelber

11:00 DEU: Digitales Pressegespräch dm-drogerie markt zum Umgang mit der abgesenkten Mehrwertsteuer

12:00 DEU: Möglicherweise Ergebnis zu Vergleichsgespräch zwischen Deutscher Umwelthilfe und dem Land NRW zum Luftreinhalteplan Köln

12:00 DEU: EU-Kommission stellt Strategiepapier gegen Übernahmen und übermäßigen Einfluss von Unternehmen aus Drittstaaten wie China vor

12:00 DEU: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) stellt sein Programm für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft (ab 1.7.) vor

15:00 DEU: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht mit Ministerpräsidenten der Bundesländer über die Corona-Lage und Energiefragen (Videoschalte)

DEU: Kongress German Water Partnership (GWP) zur Zukunft der Wasserwirtschaft u.a. mit Dorothee Bär (CSU), Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

11.00 Uhr

Eurozone

Verbraucherpreise Mai

Monatsvergleich +0,1 +0,3

Jahresvergleich -0,1 -0,1*

Kernrate

Jahresvergleich +0,9 +0,9*

VEREINIGTES KÖNIGREICH

08.00 Uhr

Verbraucherpreise Mai

Monatsvergleich -0,0 -0,2

Jahresvergleich +0,5 +0,8

USA

14.30 Uhr

Baubeginne, Mai +23,5 -30,2

Baugenehmigungen, Mai +17,3 -21,4

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com