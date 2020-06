Vorbörse: Wall Street von Gewinnmitnahmen belastet ++ Dax scheint wieder auf Klettertour zu gehen ++ Ölpreis fällt

DEUTSCHLAND: – KURSGEWINNE VOR US-ZINSENTSCHEID – Nach dem Rücksetzer am Dienstag geht es für den Dax zur Wochenmitte zunächst wieder aufwärts: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,6 Prozent höher auf fast 12.700 Punkte. In elf Tagen war der Dax ohne größeren Stopp um bis zu fast 19 Prozent nach oben gerannt, bevor tags zuvor deutliche Gewinnmitnahmen einsetzten. Am Abend steht die US-Notenbank Fed im Fokus, die an ihrem Corona-Krisenkurs zunächst kaum etwas ändern dürfte. Die erste Erholungsphase, in der es das „leichte Geld“ zu verdienen gebe, sei vorüber, erklärte JPMorgan-Marktstratege Eduardo Lecubarri.

USA: – GEWINNMITNAHMEN – Die imposante Aufwärtsbewegung an den US-Börsen ist am Dienstag aus dem Tritt gekommen. Anleger nahmen Kursgewinne mit, vor allem bei den zuletzt überdurchschnittlich gut gelaufenen Titeln wie Boeing oder den Aktien der US-Airlines. An der Technologiebörse Nasdaq setzte sich dagegen die Rekordjagd unvermindert fort. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,09 Prozent auf 27 272,30 Punkte. Zuvor war das Börsenbarometer seit Monatsbeginn um fast 9 Prozent gestiegen.

ASIEN: – KEINE EINHEITLICHE TENDENZ – Die Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. In Japan legte der der japanische Leitindex Nikkei 225 um 0,13 Prozent zu. Dagegen sank in Shanghai der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen leicht und in Hongkong gewann der Hang Seng 0,26 Prozent hinzu. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend wird mit Spannung erwartet.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

DEVISEN: – KAUM BEWEGUNG VOR FED-ENTSCHEID – Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch nur wenig verändert. Die Gemeinschaftswährung wurde am Morgen bei 1,1345 Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Der Euro konnte damit die Gewinne vom Dienstag halten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1294 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter sprachen von einer breitangelegten Dollar-Schwäche vor geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed, die den Eurokurs stützte. Am Abend werden die Beschlüsse der Zinssitzung der Fed erwartet. Am Markt wird nicht damit gerechnet, dass die Fed bei den Maßnahmen im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise nachlegen wird.

Bis zur Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse in den USA wird mit einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt gerechnet. Es stehen nur vergleichsweise wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. Hierzu zählen Daten zur Industrieproduktion in Frankreich im April, die abermals das Ausmaß der konjunkturellen Verwerfungen durch die Corona-Krise aufzeigen dürften.

ROHÖL: – RÜCKSCHLAG – Die Aussicht auf steigende Ölreserven in den USA hat die Ölpreise am Mittwoch belastet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 40,63 Dollar. Das waren 55 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 66 Cent auf 38,28 Dollar.

Am Dienstagabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um 8,42 Millionen Barrel verzeichnet hatte. Sollte der Anstieg am Nachmittag durch die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung bestätigt werden, wäre es der stärkste Zuwachs der Reserven seit Ende April.

Wegen der wirtschaftlichen Folgen harter Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie war es im April zu einem drastischen Einbruch der Nachfrage und einem starken Anstieg der Lagerbestände gekommen. Zuletzt hatte sich die Nachfrage aber wieder ein Stück weit verbessert. Im Verlauf des Mai waren die amerikanischen Ölreserven mehrfach gesunken.

