Wall Street: Nvidia und Tesla powern weiter nach oben – Virgin Galactic zündet die Triebwerke – Macht die Aktie den „Tesla-Move“?

Der Dow Jones Industrial kann heute nach dem Rücksetzer am Vortag wieder etwas Kraft schöpfen und notiert mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 29.316 Punkten. Tages zuvor hatte die Nachricht des Technologiekonzerns Apple die Anleger wieder sorgenvoll gestimmt, was die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus betrifft.

Nun aber blickten die Anleger wieder etwas optimistischer in die Zukunft: Laut Kreisen will China seinen vom Coronavirus gebeutelten Fluggesellschaften unter die Arme greifen. Die chinesische Regierung wolle die wirtschaftlichen Konsequenzen der Epidemie so gering wie möglich halten, für die Börsen und die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung sei das ein ganz klar positives Zeichen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Boeing mit neuem Problem?

Unter den Einzelwerten lohnt sich ein Blick auf Boeing: Der angeschlagene Luftfahrtkonzern war bei seinem nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegten Krisenjet 737 Max auf ein neues Problem gestoßen. Während der Wartungsarbeiten wurden in Treibstofftanks einiger Maschinen, die derzeit zwischengelagert werden, Fremdkörper. Dies führte zu einer umfassenden internen Untersuchung und sofortigen Korrekturen im Produktionssystem. Die bereits leidgeprüften Anleger nahmen die Nachricht zunächst gefasst auf: Die Aktien legten im vorbörslichen US-Handel moderat zu. Nach dem Läuten der Handelsglocke sind sie aber mit 0,4 Prozent ins Minus gedreht.

Nvidia powert dank positivem Kommentar weiter durch

Die Papiere von Nvidia setzen indes an diesem Mittwoch ihre jüngste Rekordjagd fort: Nach einem positiven Kommentar des Analysehauses Bernstein Research stiegen die Anteilsscheine des Grafikchipspezialisten vorbörslich um 1,6 Prozent. Kurz nach Handelsbeginn sind es sogar knapp 4,5 Prozent Plus. Der Experte Stacy Rasgon setzte insbesondere darauf, dass das Geschäft mit sogenannten Turing-Grafikkarten Fahrt aufnimmt. Die Nvidia-Aktien hätten sich zwar schon deutlich erholt, hätten mit Blick auf das Bewertungsniveau in der Vergangenheit aber noch Spielraum.

Virgin Galactic das neue Tesla?

Tesla gibt ebenfalls weiter Gas und ist mit einem Plus von 6 Prozent wieder weit über 900 Dollar geklettert. Zum „neuen“ Tesla könnte allerdings ein anderer Highflyer werden: Virgin Galactic. Die Rallye der Aktie hatte bereits vor zwei Monaten begonnen, heute ist sie erneut über 12 Prozent im Plus. Das Unternehmen will Weltraum-Tourismus zu einem lukrativen Geschäftsfeld machen. Gestern war die Aktie bereits um 5 Prozent geklettert, nach stolzen 21 Prozent letzten Freitag. Dies erinnert stark an die enorme Rallye von Tesla in den letzten Wochen. In den letzten drei Monaten hat die Aktie sich mehr als verdreifacht.

Allerdings dringt SpaceX, die Raumfahrt-Firma unter dem Kommando von Tesla-CEO Elon Musk, ebenfalls verstärkt in den Tourismus-Sektor vor: Das US-Unternehmen Space Adventures will zusammen mit SpaceX bis Mitte 2022 Touristen ins Weltall schießen. Die Firma teilte mit, dass man sich mit dem Raumfahrtunternehmen dafür auf die Benutzung der Raumkapsel „Dragon“ geeinigt habe. Dabei soll die Reise aber nicht wie bei Weltall-Reisenden zuvor zur Internationalen Raumstation ISS in 400 Kilometer Höhe über der Erde gehen, sondern etwa drei Mal höher.

Bis zu vier Hobby-Astronauten auf einmal sollen Space Adventures zufolge mit der Falcon-Rakete starten, die ebenfalls von SpaceX produziert wird. Zu einem stolzen Preis: Der „LA Times“ zufolge sprach Space Adventures-Chef Tom Shelley am Dienstag von Dutzenden Millionen Dollar. Die Nasa hatte letztes Jahr geschätzt, dass ein privater Ausflug zur ISS 58 Millionen Dollar kosten würde. Das dürfte die Zahl der Interessenten deutlich einschränken.

Dafür könnte der Flug laut einem Werbevideo bis zu fünf Tage dauern – was in der winzigen Transportkapsel eine Herausforderung wäre. Nach zuletzt geglückten Härtetests der „Dragon“ soll sie in den kommenden Monaten zum ersten Mal Astronauten zur internationalen Raumstation bringen.

