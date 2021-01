Wochenausblick: DAX schwächelt zum Wochenschluss. Berichtsaison und EZB im Fokus!

Nach dem starken Jahresauftakt schalteten die Investoren in der zweiten Handelswoche des Jahres einen Gang zurück. Während die US-Indizes das Niveau der Vorwoche jedoch noch verteidigen konnten, gaben die europäischen Aktienbarometer die Vorwochengewinne größtenteils wieder ab. So schloss der DAX® mit einem Wochenminus von rund 2 Prozent bei 13.760 Punkten und der EuroStoxx®50 rund 1,2 Prozent leichter bei 3.600 Punkten. Kommende Woche kommt die Berichtsaison in Fahrt. Zudem stehen neben der EZB-Zinsentscheidung noch eine Reihe wichtiger Wirtschaftsdaten im Kalender.

Die Anleiherenditen pendelten in der abgelaufenen Woche in einer engen Range um den Vorwochenschlussstand. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stagnierte somit im Bereich von Minus 0,54 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere pendelte sich bei rund 1,12 Prozent ein. Die Notierungen für die Feinunze Gold und Silber fingen sich in den vergangenen Tagen nach dem Kurseinbruch in der Vorwoche, wieder. Die Bären machen jedoch weiter Druck und bekommen dabei Rückenwind von einem stärkeren US-Dollar. Wenig verändert zeigte sich in der zurückliegenden Woche der Ölpreis. Die anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen und Lockdown-Maßnahmen bremsen Spekulationen um eine zügige Konjunkturerholung.

Wichtige Termine

Die US-Märkte sind am Montag feiertagsbedingt geschlossen

China – Industrieproduktion, Dezember

China – BIP, Q4

Deutschland – Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex Dezember

Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen Deutschland

Deutschland – Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Januar,

Europa – Treffen der Euro-Gruppe

Europa – Verbraucherpreise Euro-Zone, Dezember

Europa – EZB-Zinssitzung- Zinsentscheid (13:45) – PK mit EZB-Präsidentin Lagarde (14:30)

Europa – Verbrauchervertrauen Euro-Zone, Januar

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Januar,

Frankreich – Geschäftsklima, Januar

Frankreich – Arbeitsmarkt, Q4

USA – Industrieindex Philly Fed, Januar

USA – Wohnbaubeginne, Dezember

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 16. Januar

Charttechnischer Ausblick Widerstandsmarken: 13.875/14.000/14.100/14.430 Punkte Unterstützungsmarken: 13.580/13.640/13.740 Punkte Zum Wochenschluss knickte der DAX® ein und sackte zeitweise auf 13.700 Punkte. Am Ende des Handelstags konnte sich der Index zwar noch etwas erholen. Die Bären gaben das Zepter jedoch vor dem verlängerten Wochenende in den USA nicht aus der Hand. Bei einem erneuten Rücksetzer unter 13.740 Punkte könnte sich die Konsolidierung bis auf 13.640 oder gar 13.580 Punkte ausweiten. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden) Betrachtungszeitraum: 28.12.2020– 15.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 16.01.2014– 15.01.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier. NEU: Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online über die Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

