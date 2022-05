DAX: Abwartende Haltung

Nach dem schwachen Wochenauftakt stehen die Zeichen am deutschen Aktienmarkt weiter auf Talfahrt, ein seit dem Jahresanfang bestehender Abwärtstrend dominiert das Handelsgeschehen. Kurz vor dem US-Zinsentscheid am Mittwoch wollen sich Marktteilnehmer nicht so recht positionieren, entsprechend schwankt der DAX seit Wochenbeginn grob seitwärts.

Auch am Mittwoch dürfte der Handel überwiegend von einer Seitwärtsphase geprägt sein, diese dürfte sich zwischen den Kursmarken von 13.778 sowie auf der Oberseite 14.081 Punkten bewegen. Erst eine Auflösung dürfte entsprechende Handelssignale mit sich bringen, um einen Anstieg an 14.925 Punkte vollziehen zu können, muss der DAX über 14.400 Zähler zulegen. Auf der Unterseite findet das Barometer bei 13.566 Punkten Unterstützungen vor, darunter bei 13.420 sowie rund 13.000 Punkten.

Neben dem zu 20:00 Uhr erwarteten Fed-Zinsentscheid richtet sich der Blick in den ersten Stunden dieses Tages auf die Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor per April, zwischen 9:00 Uhr und 10:00 Uhr legen Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich sowie die EWU entsprechende Daten vor. Europäische Einzelhandelsumsätze aus März stehen um 11:00 Uhr auf der Agenda, ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu. Um 14:15 Uhr steigt die Spannung noch einmal merklich an, der ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar per April wird dann vorgestellt.