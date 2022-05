Omnicom wird eine unveränderte Dividende ausschütten

Die amerikanische Werbeholding Omnicom Group Inc. (ISIN: US6819191064, NYSE: OMC) schüttet am 8. Juli 2022 eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 0,70 US-Dollar an die Aktionäre aus. Record day ist der 10. Juni 2022.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 2,80 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 78,21 US-Dollar (Stand: 3. Mai 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,58 Prozent. Im Februar 2021 wurde die Dividende um 7,7 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 3,41 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,43 Mrd. US-Dollar), wie am 19. April berichtet wurde. Unter dem Strich stand für die Omnicom Group ein Gewinn von 173,8 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 287,8 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Omnicom, mit Firmensitz in New York City, zählt weltweit zu den größten Holdinggesellschaften von Werbedienstleistern. Es werden über 5.000 Kunden betreut. Unter dem Dach des Konzerns sind Mediaagenturen wie DDB Needham, BBDO oder auch TBWA Worldwide angesiedelt.

Seit Jahresbeginn 2022 notiert die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 6,74 Prozent im Plus und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 15,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. Mai 2022).

Redaktion MyDividends.de