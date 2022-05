Markt-Update: Tauziehen zwischen Bullen und Bären geht weiter - Bitcoin zurück über 30.000 Dollar, Verbio, Instone und SMA Solar mit Kurssprüngen

Im Dax deutet alles auf einen positiven Wochenabschluss hin. Den Absturz bis auf 13.380 Punkte am Montag hatte er bereits wieder ausgebügelt, am Freitag lässt er nun Gewinne folgen. Gegen Ende der ersten Handelsstunde legte er dank guter internationaler Vorgaben 1,2 Prozent auf 13.900 Punkte zu. Der MDax gewann 1,51 Prozent auf 28.604,83 Punkte und der EuroStoxx 50 zeigte sich 0,9 Prozent fester.

Tauziehen zwischen Bullen und Bären geht weiter

In den vergangenen Tagen glichen die Schwankungen an den globalen Börsen einem Tauziehen zwischen Bullen und Bären. Rückschläge wurden gekauft, Erholungen aber auch schnell wieder verkauft. Ersteres geschah am Vorabend wieder in New York, wo die Indizes ihre Verluste fast noch aufholen konnten. Zur Beruhigung trugen mildernde Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zum Zinserhöhungskurs bei. In der Folge sind auch die Asien-Vorgaben positiv.

Laut dem Marktexperten Thomas Altmann von QC Partners gibt es am Freitag "Stabilisierungen in allen Assetklassen", auch bei den Kryptowährungen. Eine mehrwöchige Verluststrecke des Dax könnte damit nun enden, aktuell liegt der Leitindex im Vergleich zum vergangenen Freitag mit etwas mehr als einem Prozent im Plus. Den bisher letzten Wochengewinn hatte er am 1. April eingefahren, darauf folgten dann fünf schwache Wochen.

Nach Krypto-Einbruch: Bitcoin steigt zurück auf 30.000 US-Dollar

Die Lage am Kryptomarkt hat sich am Freitag nach erheblichen Turbulenzen an den Vortagen stabilisiert. Der Bitcoin als älteste und marktgrößte Digitalwährung kostete auf dem Handelsplatz Bitfinex rund 30.300 US-Dollar. Am Vortag war der Kurs bis auf 26.600 Dollar gefallen und hatte damit das tiefste Niveau seit Ende 2020 erreicht. Auch der Handel mit anderen Digitalwerten wie der zweitgrößten Internetdevise Ether beruhigte sich vor dem Wochenende.

An den Tagen zuvor hatte sich die Stimmung am Kryptomarkt erheblich verschlechtert. Marktbeobachter nannten zum einen die Aussicht auf steigende Leitzinsen als Grund, was an den Finanzmärkten derzeit generell auf die Stimmung drückt. Hinzu kamen massive Probleme mit der Kryptowährung TerraUSD, einem sogenannten Stable Coin, der sich eigentlich durch hohe Wertstabilität auszeichnen soll.

Nachdem der Kurs von TerraUSD aus bisher ungeklärten Gründen einbrach, geriet auch der komplette Kryptomarkt unter starken Druck. Selbst der nach Marktwert größte Stable Coin Tether konnte seine Anbindung an den US-Dollar kurzzeitig nicht halten. Tether ist nach Bitcoin und Ether die drittgrößte Digitalwährung überhaupt, mit einem Marktwert von etwa 80 Milliarden Dollar.

Adidas, Eon, HeidelbergCement, VW und Eon ex Dividene gehandelt

Am Freitag werden zahlreiche deutsche Aktien ex Dividende gehandelt, darunter Adidas , Eon , Heidelbergcement , Volkswagen und FMC . Was die laufende Berichtssaison betrifft, ging es zu Wochenschluss nach einer zweitägigen Hochphase wieder etwas ruhiger zu. Vor allem die Resultate der Deutschen Telekom standen im Blick.

Telekom überrascht nicht mehr

Nach der amerikanischen Tochter T-Mobile US hat die Telekom nun ebenfalls ihre Jahresziele nach oben geschraubt. Laut Händlern überraschten die neuen Ziele vor diesem Hintergrund nicht mehr wirklich und gleiches gelte für starke Quartalszahlen. Zuletzt betrug das Kursplus der T-Aktie unterdurchschnittliche 0,4 Prozent. Am Vortag hatten sie mit einem deutlichen Anstieg wohl auch schon gute Nachrichten vorweggenommen.

Im Nebenwertebereich gab es von Carl Zeiss Meditec , Ceconomy, Vitesco , Deutsche Euroshop und Freenet frische Resultate zu verarbeiten. Mit Ausnahme von Ceconomy waren die Kursreaktionen positiv. Klare Kursgewinne von 2,3 und 2,9 Prozent gab es für die beiden MDax-Werte Carl Zeiss Meditec und Freenet.

Am Markt kam es gut an, dass der Medizintechnikkonzern den Lieferkettenproblemen mit weiterem Wachstum trotzt und seinen Ausblick bestätigte. Im Tradegate-Handel betrug das Plus im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zuletzt fast fünf Prozent. Laut Händlern fiel die im ersten Halbjahr erzielte Marge besser als erwartet aus. Die Börsianer lobten außerdem, dass der bestätigte Ausblick erfreulich sei in einer Zeit größer werdender Unsicherheiten. Es sei vorstellbar gewesen, dass es wegen der konjunkturellen Risiken und vor allem wegen der Pandemie-Situation in China auch zu einer Kürzung kommt.

Ceconomy enttäuscht mit Ergebnis

Ceconomy dagegen bewegte sich mit 1,7 Prozent im Minus. Ein Börsianer lobte zwar das organische Wachstum, monierte aber, dass der Elektronikhändler dies nicht auf den operativen Gewinn umgemünzt kriege. Das bereinigte operative Ergebnis sei enttäuschend.

Instone mit Erholungsbewegung

Ansonsten gab es größere Erholungsbewegungen bei zuletzt besonders stark abgestraften Aktien. Jene des Immobilienunternehmens Instone erholten sich um 15 Prozent nach einem Einbruch am Vortag wegen zurückgenommener Jahresziele.

Verbio setzen Erholung fort

Die Titel des Biosprit-Herstellers Verbio setzten ihre Erholung fort mit einem Kurssprung um mehr als zehn Prozent, obwohl Bundesumweltministerin Steffi Lemke zeitnah einen Vorschlag für eine Gesetzesänderung machen will, um den Einsatz von Biosprit aus angebauten Pflanzen zu begrenzen.

SMA Solar mit Rally

Mit SMA zog ein weiterer SDax -Wert um neun Prozent an. Das Bankhaus Metzler hat dem Solartechnikunternehmen eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Die Chancen auf eine deutliche Erholung im nächsten Jahr stehen laut dem Analyst Guido Hoymann gut. Hoymann setzt nach dem Kapitalmarkttag ganz auf das kommende Jahr und sieht dann gute Chancen auf eine deutliche Geschäftserholung. Die Vorsicht für 2022 werde vor allem auf Lieferkettenprobleme und Komponentenknappheit zurückgeführt. Der Rekordauftragsbestand untermauere aber das Kundeninteresse. Mittelfristig übertrumpfen die Chancen die Risiken, so Hoymann. Im Jahr 2022 liegen SMA-Papiere inzwischen wieder mit gut 17 Prozent im Plus, nachdem sie im Wochenverlauf noch ins Minus gerutscht waren.

Nordex-Erholung stockt - Kepler skeptisch in Windkraft-Studie

Papiere von Nordex haben sich am Freitagvormittag um bis zu 2,9 Prozent vom Vortagestief seit Oktober 2020 erholt. Zuletzt geriet der Anstieg aber nach einer Studie zu Windkraftwerten von Kepler Cheuvreux aber etwas ins Stocken. Der Experte William Mackie äußerte sich sehr skeptisch, was die langfristigen Chancen der Rostocker als eigenständiges Unternehmen betrifft. Mackie sieht anders als bei Siemens Gamesa und Vestas enorme strukturelle Herausforderungen und stufte Nordex-Papiere folglich auf "Reduce" ab. Sein Kursziel stampfte er von 16 auf 7,80 Euro ein - das tiefste unter allen Experten am Markt.

Siemens Gamesa ließe er derweil auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro. Die Papiere der spanischen Siemens-Energy-Tochter legten in Madrid bis zu 3,5 Prozent zu auf 13,52 Euro. Die führende Position im Bereich der Windkraftanlagen auf See mache die Spanier langfristig zum Marktführer im Bereich mit dem dynamischsten Wachstum. Die Branchengröße Vestas will Mackie aktuell lediglich nicht empfehlen, weil er eher schlechte Nachrichten im zweiten Quartal befürchtet. In Dänemark wird feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Hapag-Lloyd nach Abstufung unter Druck