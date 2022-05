Grayscale: Bitcoin-Vermögensverwalter führt neuen Krypto-ETF in Europa ein

Grayscale, eine der weltweit größten Bitcoin-Investmentgesellschaften, hat in Europa ein neues ETF-Produkt eingeführt. Mit dem Grayscale Future of Finance UCITS ETF (Ticker: GFOF) soll Anlegern die Möglichkeit gegeben werden, indirekt in den Sektor digitale Finanzen und Vermögenswerte investieren zu können.

Das neue Anlageprodukt wird an den wichtigsten europäischen Börsen notiert, darunter der London Stock Exchange, der Borsa Italiana sowie der elektronischen Handelsplattform Xetra der Deutschen Börse. Das Produkt soll am heutigen Dienstag mit dem Handel beginnen.

Grayscale legt das Produkt in Kooperation mit dem US-Finanzdatenanbieter Bloomberg auf. Abgebildet wird die Wertentwicklung des Bloomberg Grayscale Future of Finance Index, der im Januar 2022 von beiden Unternehmen gemeinsam entwickelt wurde. Er konzentriert sich auf die drei Bereiche Technologie, Finanzen und digitale Vermögenswerte.

Laut der Ankündigung umfasst der neue ETF Unternehmen, die direkt an Kryptowährungs-Mining, Energiemanagement und anderen Aktivitäten im Ökosystem digitaler Vermögenswerte beteiligt sind.

Die Top 10 Holdings: Robinhood Markets Inc Paypal Holdings Inc Block Inc Silvergate Capital Corp Plus 500 Ltd Coinbase Global Monex Group Argo Blockchain PLC Northern Data AG Canaan Inc

„Wir bei Grayscale sind seit langem davon überzeugt, dass die digitale Wirtschaft ein wichtiger Motor für die Entwicklung und das Wachstum der Weltwirtschaft sein wird. Durch den GFOF UCITS ETF haben europäische Anleger jetzt die Möglichkeit, sich an den Unternehmen zu beteiligen, die für die Entwicklung des globalen Finanzsystems von entscheidender Bedeutung sind“, sagte David LaValle, Global Head of ETFs bei Grayscale Investments in der Pressemitteilung.

Grayscale im Kampf um BTC-Spot-ETF an vorderster Front

Grayscale verwaltet in seinem Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ein Vermögen von gut 18 Milliarden US-Dollar und ist damit einer der größten Bitcoin-Vermögensverwalter der Welt. Das Unternehmen versucht schon seit Jahren, die Genehmigung für die Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den US-Markt von der Börsenaufsicht zu erhalten, ist bisher jedoch gescheitert. Das Unternehmen plant, den Trust langfristig in einen ETF umzuwandeln. Bisher sind an den US-Märkten nur Future-BTC-ETFs genehmigt, die nicht direkt mit Bitcoin gedeckt sind und so kein vernünftiges Investmentvehikel für traditionelle Investoren in Bitcoin darstellen.

Grayscale bereitet sich laut mehreren Medienberichten auf einen Rechtsstreit mit der United States Securities and Exchange Commission vor, falls der Antrag erneut ohne ausreichende Begründung abgelehnt werden sollte. Die bisherigen Begründungen sieht das Unternehmen als ungerechtfertigt an – so wie viele weitere Marktakteure aus dem Krypto-Sektor.