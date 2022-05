DGAP-News: audius mit sehr gutem Start ins Geschäftsjahr 2022

DGAP-News: audius SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Weinstadt, 19.05.2022. - Gesamtleistung des ersten Quartals steigt auf Euro 16,5 Mio. (Vorjahr Euro 13,8 Mio.) - EBITDA wächst ebenfalls auf Euro 2,0 Mio. (Vorjahr Euro 1,6 Mio.) Die audius SE ist sehr gut in das Geschäftsjahr 2022 gestartet und hat im ersten Quartal mit einer Gesamtleistung in Höhe von Euro 16,5 Mio. einen neuen Quartalshöchstwert erzielt. Getrieben durch organisches und anorganisches Wachstum stieg die Gesamtleistung nach ungeprüften Zahlen im Vergleich zum Vorjahreswert von Euro 13,8 Mio. um 20%. Erstmals konsolidiert wurde im Berichtszeitraum die zum Ende vergangenen Jahres erworbene Mahlberg GmbH. Das operative Ergebnis EBITDA legte um 25% zu und erreichte einen Wert in Höhe von Euro 2,0 Mio. (Vorjahr Q1: Euro 1,6 Mio.). Die EBITDA-Marge konnte von 11,6% auf 12,1% gesteigert werden und zeigt nun nochmals die gestiegene Effizienz in der neu formierten Unternehmensgruppe sowie die sehr gute Auslastung aller Geschäftsbereiche. Das EBIT stieg ebenfalls deutlich auf Euro 1,6 Mio. (Vorjahr Q1: Euro 1,3 Mio.). Der Auftragsbestand in der Gruppe zum 31.03.2022 konnte ausgehend von Euro 30 Mio. Euro (Stand 31.03.2021) deutlich gesteigert werden und lag bei Euro 43,7 Mio. audius spürt weiterhin nahezu keinerlei negative wirtschaftliche Auswirkungen weder des Ukraine-Krieges noch der sonstigen konjunkturellen Einflüsse auf das eigene Geschäft. Vor diesem Hintergrund bestätigt das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr. Der Vorstand rechnet mit einer Gesamtleistung in Höhe von mindestens Euro 68 Mio. und einem EBITDA von mehr als Euro 7 Mio. Über audius Die im Jahr 1991 gegründete audius SE ist eine Informationstechnologie-Gesellschaft, die weltweit aktiv ist. Von der Netzwerktechnik bis hin zur konkreten Softwareanwendung bietet die Unternehmensgruppe die passenden Lösungen für öffentliche Auftraggeber, Mittelständler und international agierende Konzerne. Bei der Betreuung von 350.000 IT-Arbeitsplätzen im DACH-Bereich sind die nahezu 600 Mitarbeiter an 20 Standorten – davon 16 in Deutschland – fokussiert auf den Einsatz zukunftsorientierter Technologien und Best Practices. Ein weiterer Geschäftsbereich beschäftigt sich mit Netzinfrastrukturen, insbesondere dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes. Zu den Kunden der Gruppe zählen global agierende Konzerne sowie mittelständische Betriebe. Strategisches Ziel ist es sowohl organisch als auch durch Zukäufe zu wachsen. Die Aktien der audius SE notieren im Basic Board der Börse Frankfurt sowie im Mittelstandssegment m:access der Börse München. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an audius SE

