DGAP-News: The NAGA Group AG meldet im April stärkste monatliche Profitabilität bei effizienterer Nutzerakquise durch verstärkte Markenbekanntheit. Bereits mehr Brokerage-Umsätze als im ersten Halbjahr 2021.

The NAGA Group AG meldet im April stärkste monatliche Profitabilität bei effizienterer Nutzerakquise durch verstärkte Markenbekanntheit. Bereits mehr Brokerage-Umsätze als im ersten Halbjahr 2021.



19.05.2022 / 13:38

NAGA meldet im April stärkste monatliche Profitabilität bei effizienterer Nutzerakquise durch verstärkte Markenbekanntheit. Bereits mehr Brokerage-Umsätze als im ersten Halbjahr 2021. - NAGA erwirtschaftet alleine im April 2022 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 7 Mio. und EBITDA von EUR 3,6 Mio. (vorläufig) - EBITDA-Quote steigt im April 2022 erstmals auf rund. 50 % - NAGAX NFT-Plattform sowie die eigene Blockchain NXNFT sind live Hamburg, 19. Mai 2022 – Die NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Betreiber des Neobrokers NAGA, der Kryptowährungsplattform NAGAX und der Neobanking-App NAGA Pay, veröffentlichtet ein vorläufiges Trading-Update für April 2022 und meldet ihre bisher stärkste Profitabilität auf Monatsbasis. So beliefen sich im April die Umsätze aus Brokerage auf EUR 7 Mio., während das EBITDA bei EUR 3,6 Mio. lag (jeweils vorläufig). Bis zum heutigen Tag wurden mehr als 2,7 Mio. Transaktionen generiert, während der aktive Kundenstamm und die Anmeldungen weiter stark wachsen. „Bereits in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres 2022 ist es uns gelungen, den Umsatz des ersten Halbjahres 2021 zu übertreffen“, bewertet Benjamin Bilski, Gründer und CEO von NAGA, das hervorragende erste Tertial. „Zu Beginn des zweiten Quartals verzeichneten wir ein solides Comeback der Tradingaktivität. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, unsere Wachstumsaktivitäten zu verstärken, um etwaigen negativen Marktrends entgegenzuwirken. Wir sind zuversichtlich, unsere ambitionierten Jahresziele zu erreichen. Unser Vertrauen in das Unternehmen ist in diesen herausfordernden Zeiten stärker denn je“, führt Bilski fort. NAGA registriert eine deutliche Verbesserung bei der Kundenzufriedenheit, der Teamstruktur und der Produktinnovation. Die Branding-Initiativen funktionieren gut. Mit dem stärker Werden des Bekanntheitsgrads und der Markenmacht ist NAGA auf dem besten Weg, ihre Marktposition nachhaltig zu festigen. „In diesem Jahr erleben wir sehr herausfordernde Marktbedingungen und besonders Profitabilität ist ein wichtiger Faktor, nach dem Investoren im Jahr 2022 suchen. Auf NAGA trifft dies absolut zu - wir haben einen positiven Cashflow generiert, während wir unser Geschäft weiter erfolgreich ausgebaut haben,“ schließt Bilski. NAGAX setzt Produkt-Rollout fort. NAGAs native Kryptowährungsplattform NAGAX hat ihren NFT-Marktplatz NAGAX NFT gestartet, der auf einer eigens entwickelten Blockchain namens NXNFT basiert. Dieser erlaubt es, Musik, Bilder oder Collectibles ohne Gebühren zu tokenisieren und diese dann ohne Blockchain-Gebühren zu handeln. Die Plattform kann hier besucht werden: https://nagax.com/nft NAGA ist trotz der derzeitigen Abkühlung auf dem Kryptomarkt sehr zuversichtlich, dass der nächste große Zyklus kommt. NFT spielt eine entscheidende Rolle dabei, die breite Masse an das Krypto-Ökosystem heranzuführen. NAGAs NFT-Plattform, die in ihrer Börse und der Wallet eingebaut ist, richtet sich an talentierte Künstler und Influencer aus der Kunst- und Musikindustrie, um deren Kunst mittels der Blockchain NXNFT zu tokeniseren. Darüber hinaus blickt NAGA mit Freude auf die Veröffentlichung der Staking- und Derivate-Funktion im Mai, um so ab Juni mit der Vermarktung beginnen und die Benutzerbasis erweitern zu können. NAGAX NFT hat zusätzlich einen Creator Fund in Höhe von 100.000 US-Dollar angekündigt, der darauf abzielt, digitale Creator bei der Einführung ihrer ersten NFT-Kollektionen zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie hier: https://nagax.com/nft-creators ###

Über NAGA NAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das mit seiner sozialen Handelsplattform persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die unternehmenseigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, die vom Aktienhandel, über Kapitalanlagen und Krypto-Währungen bis hin zu einer physischen VISA Karte reichen. Zusätzlich ermöglicht die Plattform einen Austausch mit anderen Händlern, liefert relevante Informationen im Feed sowie Autokopierfunktionen für die Trades erfolgreicher Mitglieder. NAGA ist eine synergistische Gesamtlösung, die leicht zugänglich und inklusiv ist. Sie liefert eine verbesserte Grundlage, um zu handeln, zu investieren, sich zu vernetzen, zu verdienen und zu bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Krypto-Produkte.



Presse-Kontakt

Andreas Luecke,

The NAGA Group AG

press@naga.com

www.naga.com

