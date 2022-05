Hartford Financial Services hält die Dividende stabil

Der US-Finanzdienstleister Hartford Financial Services Group Inc. (ISIN: US4165151048, NYSE: HIG) kündigt eine im Vergleich zum letzten Quartal unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 38,5 US-Cents je Anteilsschein an. Die Auszahlung erfolgt am 5. Juli 2022 (Record date: 1. Juni 2022).

Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 1,54 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 68,76 US-Dollar (Stand: 18. Mai 2022) einer Dividendenrendite von 2,24 Prozent.

Im ersten Quartal (31. März) des Geschäftsjahres 2022 lag der Kerngewinn bei 561 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 203 Mio. US-Dollar), wie am 28. April berichtet wurde. Die Hartford Financial Services Group ist eine Investment- und Versicherungsgesellschaft mit Sitz in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut.

Seit Jahresbeginn 2022 weist die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street ein Minus von 0,41 Prozent auf. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 23,34 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. Mai 2022).

Redaktion MyDividends.de