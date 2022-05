VALNEVA - EMA akzeptiert Zulassungsantrag! Aktie stark gefragt!

Valneva SE - WKN: A0MVJZ - ISIN: FR0004056851 - Kurs: 10,825 € (L&S)

Valneva erlebt im Zulassungsverfahren um ihren Covid-19-Impfstoff gerade eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ein Umstand, den auch Anleger zu spüren bekommen. In den letzten Wochen ging es heiß her, wobei die schlechten Nachrichten überwogen, was zu einem Kurssturz der Aktie geführt hat. Allein in dieser Phase brach der Aktienkurs um 50 % ein. Zuletzt feuerte die Nachricht, dass der EU-Vorabvertrag zum Kauf des Valneva- Impfstoffs wackelt, den Ausverkauf weiter an.

Heute aber gibt es endlich einmal auch gute Nachrichten. Die Europäische Arzneimittelagentur hat den Zulassungsantrag von Valneva akzeptiert. Damit ist das Unternehmen der EU-Zulassung ihres Covid-19-Totimpfstoffs VLA2001 wieder ein Stück näher gekommen. Im vorbörslichen Handel reagiert die Aktie deutlich positiv. Auf Tradegate steigt der Kurs um über 10 % an, womit sich die Stabilisierung der letzten Tage fortsetzt. Ein wichtiger Schritt, denn damit wird der Unterstützungsbereich um 9,76 EUR erneut als solcher bestätigt. Um in einen Bullenmarkt zurückzukehren, muss jedoch noch einiges passieren. So trifft die Aktie erstmals im Bereich von ca. 11,60-12,00 EUR auf einen Widerstand. Letztlich müsste dieser überwunden und eine größere Bodenformation ausgebildet werden, um wieder optimistisch nach vorne schauen zu können.

Bis zu diesem Punkt ist jedoch Vorsicht geboten. Ein paar positive Tage machen noch keinen neuen Bullenmarkt aus. Aktuell bewegt sich die Aktie auch mit den jüngsten Erholungsgewinnen immer noch in einem Abwärtstrend und sollte in diesem Zusammenhang der Supportbereich um 9,76 Euro brechen, könnten die Kurse schnell weiter in Richtung 7,25 EUR oder gar tiefer nachgeben.

Valneva SE

Fazit: Nicht nur fundamental, sondern auch charttechnisch ist die Unsicherheit in der Valneva-Aktie groß. Wer auf eine bärische Trendfortsetzung spekuliert, könnte den Bereich um 11,50 EUR nutzen. Anleger, die auf eine Bodenbildung hoffen, hätten im Supportbereich knapp unterhalb von 10 EUR eine gewisse Chance. Klar sollte beiden Parteien aber auch sein, dass eine News ausreicht, um die eigenen Argumente zunichte zu machen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)