BAYER - War es das mit der Erholungsrally?

Im Grunde verliefen die Tage seit der Korrektur bis 55,74 EUR bei der Bayer-Aktie nach Plan, denn den Bullen gelang es, an die Stärke der ersten Monate des Jahres anzuknüpfen und die Aktie ab Mai in einer weiteren steilen Kaufwelle bis an den Bereich um 68,00 EUR anzutreiben. Damit ist erneut die Widerstandszone erreicht, die sich aus dem Hoch vom April bei 67,99 EUR, der Unterseite der langfristigen Aufwärtstrendlinie und den beiden Fibonacci-Projektionszielen der großen Aufwärtstrendphasen ergibt.

Alles andere als der Beginn einer Korrektur in der Zone von 67,00 bis 69,75 EUR wäre eine große Überraschung. Und ein Ausbruch würde für eine weit überdurchschnittliche Aufwärtsdynamik sprechen, die im Umkehrschluss auch zu einem zügigen Anstieg bis 73,63 und mittelfristig bis an das Hoch vom Februar 2020 bei 78,34 EUR führen dürfte. Daher ist die 69,75-EUR-Marke schon jetzt eine wichtige Triggermarke für prozyklisch agierende Anleger.

Erst die Korrektur, dann das Vergnügen

Bei einer zu erwartenden Korrektur müsste man diese Ziele zwar nicht abschreiben, aber eine zeitliche Verzögerung in puncto weiterer Zugewinne einplanen. Denn zunächst dürfte es in diesem realistischen Szenario zu einer Korrektur bis an das Zwischentief bei 63,29 EUR kommen, ehe ein weiterer Anstieg und Angriff auf das Jahres- und Rallyhoch folgen kann.

Darunter würde sich die Korrektur bis 59,55 EUR ausweiten. Doch auch von hier könnten die Bullen noch an das Jahreshoch durchstarten. Erst unter dieser Unterstützung wäre eine Trendwende eingeleitet und Abgaben bis 55,74 und später an die 50,00-EUR-Marke einzuplanen.

Charttechnisches Fazit: Im Bereich von 67,00 bis 69,75 EUR wird die Luft für die Bullen bei der Bayer-Aktie dünn und eine Korrektur bis 63,29 EUR wahrscheinlich, ehe der nächste Ausbruchsversuch auf der Oberseite starten kann. Ein Ende des Aufwärtstrends wäre dagegen erst unter 59,55 EUR eingeläutet.

