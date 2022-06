DAX: Kampf um 13.000-Punkte-Marke

Der Deutsche Aktienindex DAX kämpft im heutigen Handelsverlauf vor dem Hintergrund frischer Inflationsdaten für Juni um die Unterstützung von rund 13.000 Punkten, entsprechend volatil fällt derzeit der Handel an der Frankfurter Börse aus. Von einer nachhaltigen Kehrtwende bei den Verbraucherpreisen kann allerdings noch nicht gesprochen werden, die nächsten Wochen und Monate müssen erst noch abgewartet werden.

Ein Blick auf die technische Verfassung des heimischen Leitbarometers zeigt fortwährender Schwäche an, der kurzfristige Abwärtstrend seit Mitte dieses Monats ist weiterhin intakt und trägt sehr bärische Züge. Schon bald könnte der DAX zur Unterseite herausrutschen und sich in den Bereich seiner Jahrestiefs aus Anfang März bei 12.438 Punkten abwärts begeben.

An eine nachhaltige Aufwärtsbewegung ist unter den aktuellen Umständen nicht zu denken, hierzu müsste der DAX mindestens über 13.600 Punkte zulegen. In diesem Szenario wurde anschließend die Chance auf einen Anstieg zurück an den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 14.799 Punkten merklich steigen.

Weitere Wirtschaftsdaten folgen ab 16:30 Uhr mit frischen Zahlen zu den wöchentlichen US-Rohöllagerbeständen, womit auch alle Daten für den heutigen Handelstag durch wären.